為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    考試最強助攻！台北孔廟為考生加持 祈福送文青好禮

    台北孔廟與李亭香百年餅鋪特製專屬考生「如意包中糕」。（台北市民政局提供）

    台北孔廟與李亭香百年餅鋪特製專屬考生「如意包中糕」。（台北市民政局提供）

    2025/04/10 19:31

    〔記者劉詠韻／台北報導〕考試季節來臨，台北孔廟邀請考生4月19日、20日參加「登科及第．考生祈福」活動，可獲得限量專屬「考生祈福禮」，內容包含象徵好事發生與結果合心意的精緻點心，以及文青風提袋等考試必備文具。

    台北市民政局說，台北孔廟與大同區百年餅舖攜手合作，精心設計富含祝福寓意的應試點心如意包中糕，選用香濃花生餡並搭配核桃堅果，象徵「好事發生」與「結果合心意」，每一口都蘊含對考生的祝福，承載滿滿鼓勵，陪伴學子穩步前行應考。

    在充滿意義的時刻，考生們在祭孔禮生引領下走進大成殿，向至聖先師孔子行禮祈福，透過「一拜智慧開竅，二拜靈感湧現，三拜滿分如願」，三道充滿祝福意涵的祈福儀式，為即將到來的考試注入信心，期盼每位考生皆能開啟智慧之門激發潛能，在考場上從容發揮迎接最美好的成果。

    民政局提醒，考生於活動期間可憑當年度報考證明參加祈福，即可獲得限量專屬「考生祈福禮」，內容包含文青風提袋搭配精緻皮質「登科及第」祝福吊飾，考試必備中性筆與2B鉛筆組，以及論語書籤尺，助考生在考場上穩穩落筆，考試不卡關。「登科及第．考生祈福」活動是4月19日及20日上午9點30分到12點。

    台北孔廟限量祈福文具袋組，內含2B鉛筆、中性鉛筆及書籤尺。（台北市民政局提供）

    台北孔廟限量祈福文具袋組，內含2B鉛筆、中性鉛筆及書籤尺。（台北市民政局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播