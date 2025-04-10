考試最強助攻！台北孔廟為考生加持 祈福送文青好禮

台北孔廟與李亭香百年餅鋪特製專屬考生「如意包中糕」。（台北市民政局提供）

2025/04/10 19:31

〔記者劉詠韻／台北報導〕考試季節來臨，台北孔廟邀請考生4月19日、20日參加「登科及第．考生祈福」活動，可獲得限量專屬「考生祈福禮」，內容包含象徵好事發生與結果合心意的精緻點心，以及文青風提袋等考試必備文具。

台北市民政局說，台北孔廟與大同區百年餅舖攜手合作，精心設計富含祝福寓意的應試點心如意包中糕，選用香濃花生餡並搭配核桃堅果，象徵「好事發生」與「結果合心意」，每一口都蘊含對考生的祝福，承載滿滿鼓勵，陪伴學子穩步前行應考。

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在充滿意義的時刻，考生們在祭孔禮生引領下走進大成殿，向至聖先師孔子行禮祈福，透過「一拜智慧開竅，二拜靈感湧現，三拜滿分如願」，三道充滿祝福意涵的祈福儀式，為即將到來的考試注入信心，期盼每位考生皆能開啟智慧之門激發潛能，在考場上從容發揮迎接最美好的成果。

民政局提醒，考生於活動期間可憑當年度報考證明參加祈福，即可獲得限量專屬「考生祈福禮」，內容包含文青風提袋搭配精緻皮質「登科及第」祝福吊飾，考試必備中性筆與2B鉛筆組，以及論語書籤尺，助考生在考場上穩穩落筆，考試不卡關。「登科及第．考生祈福」活動是4月19日及20日上午9點30分到12點。

台北孔廟限量祈福文具袋組，內含2B鉛筆、中性鉛筆及書籤尺。（台北市民政局提供）

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