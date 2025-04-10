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    跟著大甲媽做環保！彰化回收兌獎成效驚人 2天收832手機平板

    彰化縣環保局今年配合大甲媽祖遶境活動規劃資源回收宣導活動，不少香客加入闖關集點，獲宣導品還可參加抽獎。（環保局提供）

    彰化縣環保局今年配合大甲媽祖遶境活動規劃資源回收宣導活動，不少香客加入闖關集點，獲宣導品還可參加抽獎。（環保局提供）

    2025/04/10 19:08

    〔記者張聰秋／彰化報導〕跟著媽祖就有好康！彰化縣環保局今年配合大甲媽祖遶境活動，把資源回收兌換活動搬到媽祖鑾轎行經地點，總共規劃9場，分為南下「上半場」和北上「下半場」，結果「上半場」成效驚人，才2天就收到832台廢手機和平板、35台廢手提電腦、666公斤乾電池及行動電源以及237公斤紙餐具與塑膠容器，民眾兌換很踴躍。

    今天（10日）鑾轎北返抵達南彰化，環保局緊接著展開「下半場」4場活動，北斗、埤頭2場今天早上湧入人潮，兌換時間9點一到很多人專程來卡位，就為搶換洗碗機、保特紗提袋和肥皂等實用贈品，兌換現場還有今年新增的闖關集點活動，完成任務獲得宣導品，還可參加抽獎活動，有機會抽中神秘禮物，更是吸引民眾的眼球，兌換點熱鬧滾滾。

    現場有不少民眾帶著2、3公斤的廢乾電池與行動電源前來回收，換走洗碗精或提袋，民眾說，洗碗精天天都會用到最實用！

    環保局表示，最後2場將於明天（11日）上午9點至11點在大村鄉鴻晟汽車前空地、花壇鄉清潔隊正門口登場，數量有限，兌完為止，請民眾把握機會。

    根據活動兌換標準，回收1台廢手機或平板可兌換肥皂3塊或洗碗精1瓶，2台可換保特紗提袋1個；筆記型電腦回收1台，可兌換肥皂6塊、洗碗精2瓶或保特紗提袋1個；乾電池與行動電源每0.5公斤可換肥皂1塊，1.5公斤換洗碗精1瓶，3公斤可換提袋1個。紙餐盒與塑膠容器每1公斤可換肥皂1塊，3公斤換洗碗精1瓶，6公斤換提袋1個。

    環保局表示，此次配合宗教活動推動環保政策，目的在於提升資源回收意識，並鼓勵民眾養成分類及再利用的習慣。

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