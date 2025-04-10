澎湖保安林首度命名 龍門、菓葉居民見證歷史時刻

澎湖保安林首度命名運動，獲得地方民眾熱烈支持。（林業及自然保育署屏東分署提供）

2025/04/10 18:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖森林面積不大，卻是島嶼生態與防災的關鍵防線。林業及自然保育署屏東分署首度為澎湖保安林正式命名，位於湖西鄉龍門村與菓葉村的第2903號與第2904號保安林，在居民參與下，分別正式命名為「龍門保安林」與「菓葉保安林」，寫下澎湖保安林管理的重要里程碑，也象徵著澎湖離島保育軸帶的實踐邁進新階段，為全台保安林命名揭開嶄新篇章。

守護澎湖保安林，從「叫出名字」開始。過去，澎湖的保安林僅以冷硬數字編號識別，缺乏地方特色與情感連結。此次命名透過說明會、民眾與小學生投票及問卷調查，由當地居民共同決定，賦予保安林具歷史、文化與地理意涵的名稱。「龍門」與「菓葉」作為保安林名稱，不僅象徵這片森林作為防風固沙的綠色屏障，更承載著地方記憶與人文價值，也成為澎湖保安林重要標誌。

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龍門地名歷經「良文港」、「龍門港」、「龍門社」等變遷，記錄著歷史的流轉。當地耆老表示，這個名字源自東方海上的兩座無人島：「查埔嶼」形似籤筒、「查某嶼」形似筆架，宛如宮廷案桌上的器物，因此得名「龍門」。也有一說認為，龍門原名「浪悶港」，因其海浪聲轟鳴而得名。

菓葉村是湖西鄉的歷史聚落，從明朝至今名稱未曾更改。「菓葉」來自當地常見的黃槿樹（閩南語稱「菓葉」），因村落北側曾生長大片黃槿林，遂以此為名。特別的是澎湖第一個以植物命名的村落，非常有特色，更蘊藏著泥土的氣息與歲月的溫度，成為地方文化的一部分。

透過村民參與命名，讓保安林地更有溫度。（林業及自然保育署屏東分署提供）

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