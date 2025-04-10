迎接媽祖生日 屏東慈鳳宮等廟宇團拜、晚會、博杯拚12萬頭獎

媽祖生日屏東慈鳳宮辦讚轎腳活動。（記者葉永騫攝）

2025/04/10 18:44

〔記者葉永騫／屏東報導〕媽祖生日即將來臨，屏東縣各地媽祖廟紛紛舉辦各項活動，屏東慈鳳宮17日起到20日4天舉辦鑽轎腳等活動；萬丹西勢尾天鳳宮則是舉辦博杯比賽，頭獎12萬元；屏市明鳳宮則是在13日舉辦敬老平安宴抽獎活動，還有不少廟宇舉辦遶境活動，相當的熱鬧。

4月20日是媽祖生日，各地的媽祖廟不是舉辦遶境活動就是辦平安宴，屏東慈鳳宮17日上午10點舉辦義子女回娘家的祝壽團拜儀式，而當到到20日的上午9點到晚上9點則是提供信徒鑽轎腳，20日上午8點則發放平安壽麵給信眾免費享用，26日上午10點則公開抽出點燈送汽車的各種獎項。

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萬丹西勢尾天鳳宮17日上午9點起到20日舉辦擲筊比賽，頭獎12萬元，二獎3萬元，三獎1萬元．四獎6000元，皆一人得獎，五獎則是自行車數名，參加者必須先付100元的擲筊券，初賽三聖筊就能參加20日的決賽並獲媽祖紀念幣。

屏東明鳳宮13日日晚上舉辦敬老平安宴，65歲以上設籍屏東市的長輩都能參加並且還可參加摸彩活動，頭獎現金88000元，還有晚會表演，預計席開200桌，場面相當的熱鬧。

媽祖遶境信徒跪地鑽轎腳。（記者葉永騫攝）

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