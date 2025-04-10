紅火蟻嗜油 設餌撲殺「原味洋芋片」立功

紅火蟻偏好油脂多的食物，防治人員為進行辨認，多半在蟻丘附近放置原味洋芋片，通常不到半小時就會吸引大批蟻群啃咬，一旦確認為紅火蟻，將立即撲殺。（宜蘭動防所提供）

2025/04/10 18:39

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕源自南美洲巴拉那河流域的入侵紅火蟻，屬雜食性昆蟲，因偏好油脂多的食物，防治人員在測試多款誘餌後，意外發現原味洋芋片「最對味」，在蟻丘附近放置洋芋片後，通常不到半小時就會吸引大批蟻群啃咬，由於洋芋片為黃白色，與螞蟻對比鮮明，一旦確認為紅火蟻，將立即撲殺。

紅火蟻是嚴重危害環境的外來種生物，不只造成農作物減產、經濟損失，還有土地的貶值，成熟蟻丘高約10公分，受到擾動會傾巢攻擊入侵者，不慎被叮咬會出現劇烈灼熱感甚至休克，目前防治方式除使用餌劑毒殺外，又屬蟻丘灌注最盛行。

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宜蘭縣動防所說，針對傳播風險高的危險性獨立蟻丘，藉由洋芋片作為誘餌發現後，可直接以觸殺型藥劑如賽洛寧膠囊懸著劑，或以高溫熱蒸氣灌注法的物理防治方法進行處理，消滅蟻后並把蟲卵燙熟，使其不會再孵化，若再搭配施撒餌劑及長效型粒劑，更能加強防治效果，宜蘭因採每月灑藥及監測，雖耗人力卻能提高控制成效。

陳姓農友說，芋頭田曾遭蟻軍入侵，為求根治並讓土地恢復健康，除配合防治人員進行撲殺，甚至必須犧牲即將收成的作物，經休耕很長一段時間，搭配相關單位的投藥及監測，所幸未再發現擾人的紅火蟻。

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