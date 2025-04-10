為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    紅火蟻嗜油 設餌撲殺「原味洋芋片」立功

    紅火蟻偏好油脂多的食物，防治人員為進行辨認，多半在蟻丘附近放置原味洋芋片，通常不到半小時就會吸引大批蟻群啃咬，一旦確認為紅火蟻，將立即撲殺。（宜蘭動防所提供）

    紅火蟻偏好油脂多的食物，防治人員為進行辨認，多半在蟻丘附近放置原味洋芋片，通常不到半小時就會吸引大批蟻群啃咬，一旦確認為紅火蟻，將立即撲殺。（宜蘭動防所提供）

    2025/04/10 18:39

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕源自南美洲巴拉那河流域的入侵紅火蟻，屬雜食性昆蟲，因偏好油脂多的食物，防治人員在測試多款誘餌後，意外發現原味洋芋片「最對味」，在蟻丘附近放置洋芋片後，通常不到半小時就會吸引大批蟻群啃咬，由於洋芋片為黃白色，與螞蟻對比鮮明，一旦確認為紅火蟻，將立即撲殺。

    紅火蟻是嚴重危害環境的外來種生物，不只造成農作物減產、經濟損失，還有土地的貶值，成熟蟻丘高約10公分，受到擾動會傾巢攻擊入侵者，不慎被叮咬會出現劇烈灼熱感甚至休克，目前防治方式除使用餌劑毒殺外，又屬蟻丘灌注最盛行。

    宜蘭縣動防所說，針對傳播風險高的危險性獨立蟻丘，藉由洋芋片作為誘餌發現後，可直接以觸殺型藥劑如賽洛寧膠囊懸著劑，或以高溫熱蒸氣灌注法的物理防治方法進行處理，消滅蟻后並把蟲卵燙熟，使其不會再孵化，若再搭配施撒餌劑及長效型粒劑，更能加強防治效果，宜蘭因採每月灑藥及監測，雖耗人力卻能提高控制成效。

    陳姓農友說，芋頭田曾遭蟻軍入侵，為求根治並讓土地恢復健康，除配合防治人員進行撲殺，甚至必須犧牲即將收成的作物，經休耕很長一段時間，搭配相關單位的投藥及監測，所幸未再發現擾人的紅火蟻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播