紅火蟻入侵宜蘭15年阻擴散 農業部認證全國模範生

宜蘭動防所人員在蟻丘裡灌藥，撲殺紅火蟻。（資料照）

2025/04/10 18:25

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕外來種入侵紅火蟻兇殘、防治困難，侵擾台灣約20年，全台迄今仍有12縣市、7萬多公頃土地被農業部列為防治區，其中宜蘭在2009年發現首例並積極防治後，曾於2016年成功解除列管，未料4年後再現蹤，不過近年在宜縣動植物防疫所加強密度灑藥下，防治面積控制在200公頃上下未再擴散，被中央認證是全國模範生。

據農業部去年統計資料，全國紅火蟻入侵需防治面積從少到多，宜蘭排名第4，最少為2公頃的基隆市，最多則是桃園4萬多公頃，情況最嚴重。宜蘭共計215公頃，主要集中於員山鄉、三星鄉的農、荒地。

請繼續往下閱讀...

2009年宜蘭市首度有10多頃農地被入侵，縣府隨即投入全縣監測及用藥，並和國家紅火蟻防治中心啟動撲滅計畫，逐步縮小擴散範圍；2015年2月發現紅火蟻大舉現蹤冬山鄉，共計30多個蟻丘，防治人員採灌注處理與投餌防治，歷經2年監測，成功撲滅縣內所有紅火蟻，解除146公頃列管面積，當年被農業部譽為全國典範。

4年後，宜蘭科學園區內的波斯菊花田，又被發現有多達17座蟻丘，動防所獲報展開灌藥清除作業，並追查來源，推測紅火蟻是跟著回填土方和花卉植栽重返宜蘭。自此，為防止紅火蟻擴散，宜蘭動防所採「加強灑藥密度」為撲滅圍堵要點。

宜蘭動防所指出，依農業部紅火蟻防治作業程序，每年灑藥4次，但宜蘭加強密度，改為每月灑藥及監測，讓紅火蟻無法繁殖，降低生存率，滅除時間取決地上物複雜度，若僅有雜草最容易防治，因藏匿地點及食物少，曾最快9個月解除列管。

動防所說，宜蘭縣管土地共計16處遭列管，去年解除4處、2處申請解除，防治中10處；中央管轄土地則有7處遭列管，3處申請解除，未來除會主動查緝，也呼籲民眾協助通報。

動防所坦言，宜蘭屬零星、跳動式的據點入侵，維持一定面積的控制成效不易，縣內有機會根除，但礙於植栽買賣頻繁，蟲卵常會伴隨土方、樹木及花卉進來，經藏匿後繁衍，防治方式除採主動向業者宣導外，也會進行苗圃抽檢，加強防範紅火蟻隨工程綠美化使用的植栽擴散。

防疫所在蟻丘處放置告示牌，警告民眾附近有紅火蟻出沒。（資料照）

紅火蟻常伴隨工程綠美化使用的植栽擴散。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法