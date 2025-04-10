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    大甲媽4/11回鑾！花壇鄉彰員路設7管制點 用路人請提早改道

    大甲媽11日下午行經花壇鄉彰員路，警方在彰員路段設置7處交通疏導管制點，提醒民眾改道行駛。 （圖由警方提供）

    大甲媽11日下午行經花壇鄉彰員路，警方在彰員路段設置7處交通疏導管制點，提醒民眾改道行駛。 （圖由警方提供）

    2025/04/10 17:53

    〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽鑾轎11日下午將行經彰化縣花壇鄉彰員路、彰化市大埔路並駐駕永樂街天后宮，彰化警分局將在彰員路段設置7處交通疏導管制點，提醒民眾改道行駛；另鑾轎進入大埔路2巷口時，也將全面進行管制，呼籲用路人提早改道。

    彰化警分局規劃的7個管制點，分別為中山路與中橋街、中橋街與竹子街、花南路與中橋街、彰員路與中橋街口、彰員路與忠孝街口、彰員路與溪南路口、彰員路與虎山街。

    彰化警分局長林英煌指出，大甲媽鑾轎11日下午行經花壇鄉彰員路及彰化市大埔路，警方將在花壇鄉規劃7處交通疏導管制點，提醒民眾改道行駛，另鑾轎進入大埔路2巷口，將全面管制大埔路段，建議用路人改道行駛中山路，晚間通過大埔路與南平街口時，彰化市區遶境路線將沿線開始逐步管制，當鑾轎在彰化市區遶境時，永樂街、民族路及中山路等路段，都會湧入大批信眾，呼籲用路人避免進入市區道路，可改道行駛中山路、中央路、中華西路、金馬路等外圍道路。

    當鑾轎晚間進入彰化市區後，警方規劃367名警力進駐永樂商圈維持現場秩序及設立680面改道牌，避免鑾轎駐駕天后宮時發生推擠，另呼籲民眾在天后宮參香時，配合規劃參拜動線，不要逗留在動線上，讓每位信眾都能參拜。

    另外，鑾轎由民權路口左轉進入民族路段，至鑾轎起駕天后宮到開化寺，該民族路段長約300公尺，往年人潮眾多，警方也呼籲民眾配合該路段不要鑽轎底；屆時將視現場人潮狀況，在民族路與民權路口，進行人流控管，請民眾配合直行民權路，到中山路再左轉至天后宮參拜。

    大甲媽鑾轎11日深夜至12日凌晨之間，駐駕彰化市永樂街天后宮。（資料照）

    大甲媽鑾轎11日深夜至12日凌晨之間，駐駕彰化市永樂街天后宮。（資料照）

    彰化市永樂街天后宮參拜動線。（圖由警方提供）

    彰化市永樂街天后宮參拜動線。（圖由警方提供）

    大甲媽進入彰化市民族路與永樂街天后宮，民族路防踩踏管制措施。（圖由警方提供）

    大甲媽進入彰化市民族路與永樂街天后宮，民族路防踩踏管制措施。（圖由警方提供）

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