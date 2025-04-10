苗栗縣公辦市地重劃 頭份國小旁新增2公園

頭份國小旁的整體開發「範圍二」規劃新增2座公園。（資料照）（記者彭健禮攝）

2025/04/10 18:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣都市計畫公共設施用地解編「還地於民」，縣府評估首波擇定頭份市3案10.88公頃學校、公園等用地，公辦市地重劃變更住宅區，預計2027年底開發完成。其中，頭份國小旁的整體開發「範圍二」規劃新增2座公園，縣府地政處今（10）日釋出公園設計模擬影像。

竹南頭份整體開發「範圍二」包含頭份原「文中1」、「公2」、「公（兒）15」，在國道1號、顯會路、頭份國小、中華路之間約3.67公頃，重劃住宅區2.23公頃、灌溉設施專用區0.16公頃，道路、廣場、鄰里公園兼兒童遊樂場用地1.28公頃。

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地政處說，此案將新建2座公園，名稱分別暫定為「文中1公園」及「公2公兒15公園」，都設置乾式滯洪池公園，結合景觀設計，兼具蓄洪及休憩功能。

文中1公園栽植多種喬木，如光臘樹、楓香、黃連木、桂花等，營造四季分明、舒適宜人的綠意景觀，規劃有兒童遊戲區及樂齡體健區，創造多齡共融遊戲機會。

公2公兒15公園規劃以苗栗縣鳥喜鵲為意象，結合拱型爬架、磨石子滑梯、人工草皮坡道等豐富遊具，激發孩童肢體發展與創造力，並設有寵物專區，區分大型犬與小型犬活動區，內含洗滌設施、跑道、穿越設施與社交休憩區，打造人寵共融的友善空間。

文中1公園模擬圖。（苗栗縣政府地政處提供）

公2公兒15公園模擬圖。（苗栗縣政府地政處提供）

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