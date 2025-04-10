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    高雄近7000視障者僅130人被服務？ 社會局：新領證明者

    高雄市社會局表示，截至去年底視障者6697人，其中新領視障證明約150人，130人獲得重建服務，涵蓋率86%。（資料照）

    高雄市社會局表示，截至去年底視障者6697人，其中新領視障證明約150人，130人獲得重建服務，涵蓋率86%。（資料照）

    2025/04/10 17:46

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市有將近7000名視障者，但社會局委外服務，去年僅130人獲得協助，引發媒體質疑效能。對此，社會局今天下午回應，強調那是指「新領取視障者證明者」，去年共約150人，服務130人。

    社會局今天上午近10點發布新聞稿指出，為協助因遺傳、疾病或意外導致視力減退或喪失的視障者重建生活，成立「視覺障礙者社會重建中心」，委託財團法人台灣省私立台灣盲人重建院辦理，去年共服務130人。

    由於社會局沒有強調服務對象以「新領取視障者證明者」為主，引發媒體質疑效能，並遲至今天下午4點多才說明。

    社會局解釋，視障重建服務對象以「新領取視障者證明者」為主，提供因意外或生病中途失明者，回歸社會所需的短期密集性訓練，平均每人訓練1年至2年。截至去年底視障者6697人，其中新領視障證明約150人，130人獲得重建服務，涵蓋率86%。

    社會局強調，該項服務委託私立台灣盲人重建院辦理已13年，2023年委辦經費約374萬元、2024年約386萬元、2025年約390萬元。

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