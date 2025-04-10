太吵太安靜都不行！她怨上班8小時都沒社交受不了 網意見兩極

網友發文說，從吵雜的辦公環境轉換到安靜的新公司，以為會更適應，沒想到過度安靜的氣氛反而讓她更受不了。示意圖。（情境照）

2025/04/10 23:56

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕職場中，辦公室氛圍往往影響員工情緒與工作狀態。有網友發文說，從吵雜的辦公室轉換到安靜的新公司，以為會更適應，沒想到過度安靜的氣氛反而讓她更受不了。文章曝光引發兩派網友熱議。

網友在Dcard以「工作環境太安靜受不了」為題發文提到，她上一間公司的辦公室人數很多，每個單位都有20位以上同事；彼此間沒有隔間也沒有隔板，整天充斥著大嗓門同事的交談聲，和此起彼落的電話聲，讓她常常感到很煩躁。

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相較之下，原PO現在待的公司，辦公室分成很多區域，雖然同樣沒有隔板，但只有幾名同事，也不需要使用電話。儘管環境安靜不少，但她抱怨，同事間年紀相近，每天上班近8小時卻都沒有社交。讓她崩潰喊「我才來不到一個月但真的很受不了。拜託聊個20分鐘平衡一下，這樣的氛圍怎麼受得了，讓我一個社恐人都覺得好憂鬱」。

文章曝光後，許多網友分享相似經歷，「我也是！才待快一個月，這些辦公室的人是怎樣，不講話不上廁所的」、「剛到職一個月，辦公室也是這種氛圍，還在適應中…雖然完全不用社交，但也無法用手機跟聽音樂」、「我也是！原本以為我是I人應該會喜歡安靜的辦公環境。結果現在快受不了了超想講話的」！

然而，也有不少人認為不用社交更好，「為什麼要社交，我能否跟你換工作，沈浸在自己的電腦，手機聽聽音樂，不好嗎」、「我喜歡都不用對話的職場。如果要談事情，就算坐隔壁都要用通訊軟體」、「我反而比較喜歡安靜一點，這樣比較能專心做事」、「好天堂啊！我社恐人上班需要安靜的環境」。

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