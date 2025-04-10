綠家扶輪社為新北弱勢家庭修繕房屋 6年助21戶改善居住環境

綠家扶輪社為新北弱勢家戶房屋修繕，社員齊聚成果發表會。（記者翁聿煌攝）

2025/04/10 17:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三重區一名李女士身體欠佳，無法穩定工作，獨自照顧30多歲的多重障礙女兒，兩人居住在會漏水的老舊房屋，浴室中也沒有無障礙設備，社會局媒合綠家扶輪社進場修繕，在社長謝宏育帶領下，集結室內設計、建築、水電背景社員協助，修補屋頂漏水隙縫、屋內牆面補漆、更新照明及增設無障礙扶手，改善生活品質及居住安全。

新北社會局副局長許秀能10日出席居家公益修繕成果發表會表示，新北綠家扶輪社已連續6年響應「新北市好日子愛心大平台」居家公益修繕服務，社員們各自發揮專業，從清運、油漆、房屋修繕到水電設備汰換更新，分工合作、出錢出力，至今幫助21戶新北弱勢家庭改善居住生活品質。

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許秀能表示，新北綠家扶輪社一年來提供4戶家庭居家修繕服務，協助鶯歌祖孫一家平房古宅清潔改造、為經濟拮据的瑞芳弱勢家戶汰換機電設備及屋內外修繕等，大大改善其生活品質，非常感謝每位社友的愛心。

新北市綠家扶輪社社長謝宏育表示，該社自2019年開始與社會局合作，也集結其他各社與同業公會齊力協助社會局服務的弱勢家戶，過程中也曾遇許多案家房屋狀況修繕不易，工程浩大，但每當完工後能看見案家臉上笑容，那份成就感難以言喻。

國際扶輪3490地區總監陳建勳到場支持表示，新北市第11分區結合各社之力，為案家帶來滿滿的溫暖，期待這樣的社區服務得以永續，新北綠家扶輪社、居家公益修繕服務計畫主委丁盛分享過程中點滴，他提到，不論修繕案件大小，都可看見身為產業界老闆的各社長或社員不分你我，各自發揮專業、提供資源，讓環境不佳家戶能獲得良好居住品質。

新北綠家扶輪社社員分工合作協助新北弱勢家戶居家修繕。（新北市社會局提供）

新北綠家扶輪社協助鶯歌區祖孫一家修繕住屋環境。（新北市社會局提供）

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