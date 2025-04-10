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    旱溪媽祖遶境十八庄抵霧峰 學童開心「鑽轎腳」大喊媽祖

    「旱溪媽祖遶境隊伍今天進入霧峰吉峰國小校園，師生排隊「鑽轎腳」，希望獲得媽祖庇佑，一切平安。（記者陳建志攝）

    「旱溪媽祖遶境隊伍今天進入霧峰吉峰國小校園，師生排隊「鑽轎腳」，希望獲得媽祖庇佑，一切平安。（記者陳建志攝）

    2025/04/10 17:19

    〔記者陳建志／台中報導〕為期22天的「旱溪媽祖遶境十八庄」今天進入第13天，一早媽祖鑾轎起駕後，跟著遶境隊伍在霧峰大家小巷穿梭，民眾紛紛準備香案恭迎媽祖，遶境隊伍行經霧峰明台高中、吉峰國小時，特別進入校園讓師生體驗已經有200多年歷史的遶境文化，小朋友看到媽祖鑾轎開心大喊「媽祖」，還在校園裡面「鑽轎腳」，希望獲得媽祖庇佑，一切平安。

    「旱溪媽祖遶境十八庄」已經有204年歷史，農曆3月1日起駕後，將遶經東區、烏日、大里、太平、霧峰等11個行政區、116里，停駕或駐駕宮廟更高達99座，是地方一大宗教盛事。

    樂成宮董事長何敏誠表示，今天是遶境第13天，媽祖鑾轎在霧峰區的大街小巷穿梭，包括霧峰農會、明台高中、僑榮國小、吉峰國小都有停駕讓民眾和師生「鑽轎腳」，展現媽祖慈悲、博愛、濟世的精神，接下來明天會在南柳等霧峰村落繼續遶境。

    今天旱溪媽祖鑾轎和舞獅遶境隊伍進入吉峰國小校園時，獲得師生熱烈歡迎，林雅盛校長帶領師生祈求校園平安，小朋友看到媽祖鑾轎停駕在校園內，也都開心大喊「媽祖、媽祖」，並排隊「鑽轎腳」，希望能獲得媽祖庇佑，一切平安。

    校方表示，趁此機會讓小朋友體驗媽祖遶境文化，「鑽轎腳」則採自由參加，事先並有先徵詢家長的意見。

    「旱溪媽祖遶境隊伍今天進入霧峰吉峰國小校園，師生排隊「鑽轎腳」，希望獲得媽祖庇佑，一切平安。（記者陳建志攝）

    「旱溪媽祖遶境隊伍今天進入霧峰吉峰國小校園，師生排隊「鑽轎腳」，希望獲得媽祖庇佑，一切平安。（記者陳建志攝）

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