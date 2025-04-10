啟明國小國際「雞」場，消化廚餘、減少二氧化碳排放量。（圖由校方提供）

2025/04/10 17:09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮啟明國小位於白沙屯地區，學童數雖少，不過校內設置中央廚房提供10所學校營養午餐，把關學童的食安。校方考量中央廚房因應產生的廚餘問題，設置國際「雞」場，包括日本、印尼與台灣雞，飼養蛋雞解決廚餘。

啟明國小校長趙文德說，學校設置的中央廚房目前供應龍坑國小、西湖國中、僑文國小、新埔國小、啟新國中、通霄國中、通霄國小、南和國中、南和國小以及啟明國小等校營養午餐，除了把關食安，校方也將環境教育和中央廚房結合。

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趙文德指出，為了減少中央廚房每日廚餘的浪費，校方建置堪稱5星級的「雞」場，包括原生種台灣雞、印尼雞，以及一對日本金雞與一般蛋雞，學童在教師帶領下，將每日的部分廚餘，和米糠一起攪拌作為雞飼料。

啟明國小校方透過國際「雞」場，除了解決廚餘問題，也將雞隻糞便製作成堆肥，作為天然有機肥料。趙文德說，透過國際「雞」場，盼發揮化廢為寶的生活教育，也減少廚餘運送以及焚毀的環境損耗，有效減少二氧化碳的排放量。

學生楊舜崴表示，養雞時，一開始會有點害怕，但大家輪流養雞、開始撿雞蛋時，感受到成就感，也期待在畢業前，可以用這些雞蛋，做出謝師宴的料理。

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