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    台南中華西路增設行人庇護島 議員李啟維：車禍頻傳應改善

    台南市南島路、中華西路口增加行人庇護島設施，遭質疑車禍頻傳，交通局說，將增繪設路口行車導引線。（記者蔡文居攝）

    台南市南島路、中華西路口增加行人庇護島設施，遭質疑車禍頻傳，交通局說，將增繪設路口行車導引線。（記者蔡文居攝）

    2025/04/10 16:54

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府交通局在永華市政中心旁的南島路、中華西路口增加行人庇護島設施，造成南島路左轉中華西路車輛擦撞意外頻傳。市議員李啟維說，增設行人庇護島立意雖佳，但應增加標示提醒，兼顧行人和行車安全避免意外發生。

    台南市交通局說，交通局於該路口再重新規劃車道佈設時，依循人本交通精神一併設置行人庇護設施，以避免車輛以最短路徑轉向影響行人安全，相關設施設置都符合道路設計規定，為加強用路人注意，交通局將增繪設路口行車導引線，引導行車路徑。

    另外，交通局呼籲用路人轉向應慢看停，注意路口行人及道路狀況，左轉切勿切西瓜，需行駛至路口中心處再轉彎，以維整體路口安全。

    李啟維說，南島路中華西路口增設行人庇護島之後，他下午在南島路議會網球場打球運動時，就目擊很多起車輛翻覆意外，有一次中央政府單位來市政府開會，也在上述路口發生翻車意外，增加行人庇護島來保護穿越斑馬線的行人，立意雖然良好，但也造成了另外問題的產生，實在值得檢討。

    李啟維說，南島路要左轉的中華西路因增設左轉車道，使北上車道縮小，再增加凸出的安全島轉彎角度會較小，加上晚上或下雨視線不佳，一不小心容易發生類似碰撞翻車意外，如果不能把中華西路行人庇護島往內縮，也應該增加標示提醒，兼顧行人和行車安全避免意外的發生。

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