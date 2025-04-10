珍貴保育動物阿里山山椒魚繁殖史影片 10日玉管處首映

玉山國家公園管理處10日舉辦阿里山山椒魚繁殖生活史影片首映會。（玉管處提供）

2025/04/10 16:38

〔記者張協昇／南投報導〕玉山國家公園管理處於今（10）日舉辦40週年處慶暨保育研究成果發表會，會中進行「雲嶺間的靜默信使-阿里山山椒魚繁殖之謎」影片首映會。阿里山山椒魚為珍貴保育類動物，但繁殖資訊稀少，玉管處研究團隊自2020年起調查其分布與遺傳，成功記錄圈養環境下的繁殖育幼過程，並攝製影片，呈現阿里山山椒魚的生命歷程，讓民眾一探這神秘生物的繁殖之謎。

此外，玉管處也發表熊鷹科普書籍「雲端上的白鷹-熊鷹」、「紮根在玉山的人」等新書，另外分享近年在園內進行的「玉山國家公園臺灣黑熊生態保育及監測管理計畫」、「科研基地推動計畫-山林裡的小小研究員」、「臺灣鳥類地圖（Taiwan Bird Atlas）調查計畫」與「臺灣高山型國家公園歷史火燒恢復之研究」等多項研究成果。

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玉管處指出，熊鷹為台灣體型最雄偉的瀕危猛禽，牠的生態習性卻充滿神秘感。自2019年起，玉管處與孫元勳老師研究團隊長期監測研究下，於2024年推出紀錄片「雲端上的白鷹」，並將研究成果集結成書，深入探討熊鷹的生態與保育，一同揭開熊鷹的奧秘！

至於「紮根在玉山的人」，則是與園區周邊布農族畫家王俊仁合作的繪本，介紹玉管處成立即招聘玉山國家公園區內及周邊部落的布農族人擔任玉山巡山員，他們熟稔山林，40年來從「巡山員」到改稱「保育巡查員」，總是克盡職責使命必達，紮根在這片土地上的工作，是永遠支持玉山與榮耀玉山的人。此書同時呈現中文、英文及布農族文，推廣布農文化並復振原住民族語言，與在地共榮。

玉管處發表「雲端上的白鷹-熊鷹」一書，揭開台灣這種瀕危猛禽的奧秘。（玉管處提供）

熊鷹為台灣體型最雄偉的瀕危猛禽，牠的生態習性卻充滿神秘感，圖為熊鷹可愛的雛鳥。（玉管處提供）

玉管處發布「紮根在玉山的人」新書，介紹布農族保育巡查員。（玉官處提供）

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