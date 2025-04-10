台東鳳梨釋迦包裝廠評鑑11家獲獎 縣府補助4台新型清潔機械

鳳梨釋迦在包裝廠的清潔程度攸關外銷產業，台東縣政府特別舉辦優良包裝廠評鑑。（記者黃明堂攝）

2025/04/10 16:48

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府為鼓勵鳳梨釋迦包裝廠強化果品清潔，舉辦鳳梨釋迦優良包裝廠評鑑，歷經3個月、125次的訪視，得獎名單終於出爐，共有11家業者脫穎而出，今天由縣長饒慶鈴頒獎。

饒慶鈴指出，為推動釋迦產業永續發展，縣府與國立台東大學合作辦理評鑑，鼓勵各包裝廠相互學習不斷精進，提升產業共同轉型，11家得獎包裝廠分別獲得1萬元獎勵金及獎牌。此外，饒慶鈴宣布加碼補助4台農業部台東區農業改良場研發的「新型鳳梨釋迦果實清潔機械」，導入智慧農業，省工機械，提高果實清潔穩定性。

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這次評鑑「特優獎」有5家包裝廠，分別為有限責任台東縣尚品農產運銷合作社、寶美包裝場、長美合作社、陽光農產包裝廠、台東地區農會外銷集貨場；獲優等獎5家分別為大原釋迦包裝場、硬八天包裝廠、享青集貨包裝廠、加加集貨場、濱哥包裝廠；為鼓勵包裝廠自我提升，增設潛力之星獎，獎勵進步幅度最大的包裝廠，由宏州包裝廠獲獎。

台東大學教授李俊霖說，今年1月起聯合縣政府辦理評鑑作業，至3月止每月均訪視參與評鑑的34家包裝廠，計訪視125次，評鑑標準依據「鳳梨釋迦包裝廠品質管理規範」，評鑑重點分為四個部分，首先是環境場域是否落實清潔區及包裝區動線區隔，並有適當防護措施、其次是清潔操作程序是否符合規範並更換新的蔬果網、再來是品管檢查人員是否使用檢查設備抽檢果品，確認果實徹底清潔，最後是作業紀錄表單確實線上填報，以確保作業可追溯性。

農業處長許家豪感謝參與評鑑的34家包裝廠共同遵守「鳳梨釋迦品質管理規範」，讓鳳梨釋迦得以持續順利出口，進軍山姆會員店及新加坡NTUC等高端市場，希望各包裝廠持續依規範標準提升品質，朝「有害生物零檢出及符合安全用藥」的標準努力；同時評鑑結果將作為每個產季公告核准包裝廠的依據及縣政府清潔設備的優先補助對象。

農業處進一步說明，鳳梨釋迦果實清潔機械大幅提升處理效率，每小時可處理高達1200個果實，達人工速度的3.3倍，粉介殼蟲的清潔率更達100％，不僅省工省力，且提高出口競爭力。依評鑑排序，今年度將補助有意願業者採購，共同提升鳳梨釋迦品質。

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