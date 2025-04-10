《米其林指南》台南再增2家 新化羊肉湯入榜

新化蓮霧腳羊肉湯選用當日直送的溫體羊肉，深受老饕喜愛。（圖由蓮霧腳羊肉湯提供）

2025/04/10 16:38

〔記者蔡文居／台南報導〕台南美食界再傳捷報！國際美食評鑑雜誌《米其林指南》公布4月新入選餐廳，台南共2家美食店家上榜，分別為位於中西區的「川泰號虱目魚丸」和新化區70年溫體羊肉老店「蓮霧腳羊肉湯」，2家傳統美食小吃，深受老饕喜愛。

南市觀旅局長林國華表示，4月2家新入選店家，位於中西區的「川泰號虱目魚丸」提供兼具脆度與彈性的美味魚丸，其招牌脆丸使用純虱目魚漿製作，經過長時間反覆捶打，特具脆度與彈性。而綜合湯裡除了脆丸外，還有蝦丸、肉丸、肉餃等自製丸類，以及新鮮虱目魚肚和魚皮，搭配肉燥飯，為民眾最愛的傳統美味。

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林國華說，這次獲選的新化「蓮霧腳羊肉湯」傳承超過70年，是在地人私藏的口袋名單，選用當日直送的溫體羊肉，搭配熬煮至少4小時的當歸湯底，也提供羊肝、羊頭皮等特殊部位，特色「羊皮卷」僅在假日限量販售，口感彈牙且無腥羶味，並可搭配店家秘製蒜蓉醬，深受老饕喜愛，米其林評審員也推薦由羊油炒製的肉燥飯，羊油香與醬香互相交融，鹹香可口。

觀旅局表示，《米其林指南》這次發布4月新入選，台南共2家美食店家進入名單，繼2月共3家新入選店家，去年發布31家必比登推介及28家入選餐廳，台南市累計共64家美食上榜。

台南市川泰號虱目魚丸招牌綜合湯。（取自米其林指南官網）

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