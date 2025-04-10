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    首頁　>　生活

    6隻狗狗生活在糞水中 新北動保處開罰9萬8000元

    新北市動保處表示，屋內地面布滿犬隻排泄物與汙泥，飼養環境惡臭髒亂。（新北動保處提供）

    新北市動保處表示，屋內地面布滿犬隻排泄物與汙泥，飼養環境惡臭髒亂。（新北動保處提供）

    2025/04/10 16:51

    〔記者董冠怡／新北報導〕新店民眾日前通報山區一處屋內有6隻狗，環境髒亂惡臭、滿身排泄物，新北市動物保護防疫處長楊淑方說，飼主自述多年前從工地收留懷孕浪浪及其毛孩，但因屋況不佳、工作繁忙，僅能抽空攜帶大份飼料、桶裝水上山及清掃環境；讓犬隻生活在糞水中，無提供乾淨水及飼料、未完成寵物登記、絕育及定期施打狂犬病疫苗等行為已觸法，開罰9萬8000元。

    楊淑方提到，動保處獲報派遣人員實地勘查，發現地面布滿犬隻排泄物與汙泥，髒污水桶、空塑膠箱籃凌亂擺放四處，現場未見飼料，狗狗們精神不佳、虛弱無力，全身堆積汙垢，難以辨識原本毛色，緊急送醫治療並安置，檢查有感染、營養不良等狀況。

    飼主向動保處表示，多年前看見工地上有犬隻遭人遺棄，心生不忍決定收留，尋找山上可安置多隻犬隻的空屋，經濟因素及環境影響，承租屋漏水導致屋內長期積水，房東也置之不理，加上工作忙碌，每週僅能抽空上山1次，攜帶大份飼料、幾桶水置放，每月清掃環境1次、天氣熱改2週1次。

    楊淑方指出，依動物保護法、動物傳染病防治條例規定，飼主未提供乾淨生活環境，導致犬隻感染，裁處1萬5000元罰鍰；犬隻未完成寵物登記裁處3000元罰鍰；未完成犬隻絕育裁罰5萬元；未每年替犬隻施打狂犬病疫苗，開罰3萬元，總計9萬8000元並沒入犬隻，飼主不得飼養應辦理登記的寵物和認養動物。

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