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    大甲媽遶境回鑾 無人機空巡接駕21處抓違規

    警方出動無人機於回鑾沿途執行空中巡邏。（讀者提供）

    警方出動無人機於回鑾沿途執行空中巡邏。（讀者提供）

    2025/04/10 16:19

    〔記者黃旭磊／台中報導〕大甲媽祖鑾轎於8日晚間回鑾，隊伍預計12日清晨從大度橋進入烏日警分局轄區，沿烏日、大肚、龍井區北上，預計週六傍晚進入清水警分局轄區，警方出動無人機於回鑾接駕21處執行空中巡邏，防止民眾因過度激情，衍生衝突或踩踏事件，也嚴捉未戴安全帽等交通違規。

    大甲媽祖鑾轎於4日晚間南巡，大甲鎮瀾宮估計9天行程吸引60萬人參與，警方在出巡首日取締未戴安全帽、闖紅燈、紅燈右轉及違規停車等190件交通違規，回鑾途中出動無人機加強掌握違規事項。

    烏日警分局長劉雲鵬表示，為達成保境安民任務，防止民眾因過度激情，衍生衝突或踩踏事件，加派無人機警力，回鑾途中發生違法亂紀情事，必當嚴正執法，守護信徒安心完成遶境旅程。

    警方於回鑾21處接駕點，安排無人機升空執行空中巡邏，烏日警方也投入360名警、民力，編列鑾轎制服機動防處、便衣蒐證逮捕、掃炮組、檢扒兼防踩踏組，並實施沿線交通疏導。

    烏日警方強調，回鑾隊伍預計12日清晨從大度橋進入轄區，凌晨2時至18時於大肚區沙田路二段、龍井區沙田路四段、向上路七段口等沿線實施彈性車道調撥，至於烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向等路段，封閉機慢車道，提醒駕駛提早改道。

    警方操作無人機，於大甲媽回鑾沿途執行空中巡邏。（讀者提供）

    警方操作無人機，於大甲媽回鑾沿途執行空中巡邏。（讀者提供）

    大甲鎮瀾宮估計，媽祖鑾轎南巡吸引60萬人參與。（讀者提供）

    大甲鎮瀾宮估計，媽祖鑾轎南巡吸引60萬人參與。（讀者提供）

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