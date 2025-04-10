改善台南仁德交通瓶頸 地方爭取鐵路立體化

為打通仁德區交通瓶頸及潭稅橋地下道的行車及淹水問題，地方建議將仁德區從港尾溝溪到台86線段之間的鐵路立體化。（記者劉婉君攝）

2025/04/10 16:23

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市仁德區轄內有國道、鐵路及機場等重要交通設施，其中台鐵設有中洲、仁德、保安3車站、平交道4處，為改善當地交通及潭稅橋地下道的行車及淹水問題，地方建議將仁德區從港尾溝溪到台86線段之間的鐵路立體化，一次打通多處交通瓶頸。

仁德區由北而南共有大林路、十三甲、虎山路、中正路一段等4處鐵路平交道上，上下班尖鋒時間車流量大，加上仁德車站接近中正路一段平交道，附近又有保安工業區，幾乎半小時就有4班火車經過，常有民眾一等就是4班列車約需8分鐘。

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而潭稅橋地下道鄰近保安車站，地勢低窪，上方又有火車經過，常有車輛因為限高而逆向行駛，險象環生，逢豪大雨也易淹水。

立法委員林俊憲與台南市議員郭鴻儀、鄭佳欣、蔡筱薇等人今（10）日下午邀集交通局、仁德區公所、周邊的里長及社區發展協會，至潭稅橋地下道旁召開記者會，爭取仁德地區鐵路立體化。

郭鴻儀表示，潭稅橋地下道淹水及交通瓶頸已困擾地方長達一甲子，市府於2020年啟動仁德區鐵路立體化可行性研究案，但在期末報告中未將潭稅橋納入改善計畫，近期潭稅橋下車道雖然改善，但大型車輛仍無法行駛，未能有效緩解中正路車流，積水問題也仍待解決，顯見鐵路立體化的迫切性及需求性，並將台鐵仁德站往南移，舊保安站保留，略往北移建新站。

林俊憲也承諾，會持續與中央溝通，並向總統賴清德報告爭取，相信可獲得中央的大力支持。

交通局主任秘書謝惠雄表示，仁德鐵路立體化案目前正重啟期末報告修正中，將把自償率提高至10%，再送交通部審核，全案包括仁德站南移及保安站北移，長約4.7公里，初估經費約120億元左右。

立法委員林俊憲（左3）與台南市議員郭鴻儀、鄭佳欣、蔡筱薇等人邀集地方，一同爭取仁德地區鐵路立體化。 （記者劉婉君攝）

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