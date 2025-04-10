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    「樂業高雄．幸福融融」大型徵才4/12見 33廠商釋出上千職缺

    「樂業高雄．幸福融融」大型徵才12日登場，33廠商釋出上千職缺。（資料照）

    「樂業高雄．幸福融融」大型徵才12日登場，33廠商釋出上千職缺。（資料照）

    2025/04/10 15:41

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市勞工局於4月12日（週六）上午9時至12時，在龍華國中活動中心舉辦「樂業高雄．幸福融融」大型徵才活動，共計33家廠商釋出上千個工作機會，勞工局也將在現場設置「55Plus找頭路」、「婦女再就業」及「青年職得好評」等就業獎勵諮詢專區，協助年滿55歲以上及45歲以上退休人員尋找職場第二春。

    勞工局表示，高市2024年營利事業銷售額達6.05兆，較4年前大幅成長34%，顯見產業紛紛看好高雄未來發展，勞工局也持續舉辦各類徵才活動，以因應協助各產業的求才用人需求，同時幫助青年與求職者樂業高雄，民眾可上網了解工作內容與薪資待遇，事先登錄電子履歷。

    12日參與徵才活動廠商，涵蓋製造與科技產業及運輸、百貨零售、餐飲等服務業，包括鴻海精密、萬機鋼鉄工業、燁聯鋼鐵、長華科技、公準精密工業等，將徵求人工智慧、機電、製程各專業工程師及技術人員職缺，起薪可達4萬至5萬元以上。

    面對公車駕駛荒問題，客運業者也徵求遊覽車、市區及國道駕駛長，起薪5萬至6萬5千元，餐館人服務業方面，包括築間餐飲事業、雲雀國際、鼎王國際、台灣東利多、碳佐麻里、王座國際等餐飲品牌，也提供區主管、營運店長、儲備店長、幹部等職缺，起薪可達4萬至5萬8千元。

    勞工局指出，婦女若因家庭因素退出勞動市場180日以上，或15歲至29歲本國籍青年，連續6個月以上失業者，符合相關條件的求職朋友，均可前往諮詢，搭配相關就業獎勵措施，以順利重返職場。

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