台南火車站新地面站體上梁 南鐵地下化預計2026年底通車

台南火車站新建地面站體舉行上梁儀式。（圖由鐵道局南部工程分局提供）

2025/04/10 16:00

〔記者王俊忠／台南報導〕鐵道局南部工程分局於近日在台南火車站地面站體舉行上梁典禮，象徵鐵路地下化工程進入新里程碑！台南市區鐵路地下化台南車站新建工程地下站體結構已完成，正進行室內裝修及機電設備安裝，並同步交付給軌道、電車線、號誌、通訊等系統工程共同施工，目前工程進度順利，台南車站地下站體預計於2026年底達成通車目標。

工程團隊相關人員等祭拜祈福後，一同見證地面站體上梁儀式。

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鐵道局南部工程分局指出，台南市區鐵路地下化計畫截至2025年3月底，整體計畫進度已達90.3%，台南車站地下化工程克服緊臨鐵路營運路線高度安全的施工挑戰、施工用地受限及臨軌鋼構工程夜間斷電封鎖後施工的辛勞工作，在工程團隊夜以繼日的努力下，於8日完成台南火車站東出入口鋼構工程上梁的里程碑，後續持續推展內部建築裝修及機電工作。

台南火車站設計規劃以多元旅運及生活服務設施滿足民眾通勤與觀光需求，並滿足站區與周邊建物連結之需求，使站區機能提升且完善，帶動周邊區域更新及台南整體的都市發展。

台南火車站新建地面站體舉行上梁儀式。（圖由鐵道局南部工程分局提供）

台南鐵路地下化地下站體結構完成，鐵道局南部工程分局預計台南站地下通車目標將於2026年底達成。（資料照）

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