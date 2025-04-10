不限舞風一對一！新北街舞大賽即起報名 前3名送南韓比賽

新北市府自2008年起舉辦街舞大賽，今年度賽事即日起至7月10日受理報名，副市長劉和然表示，比賽將在8月2日、3日於板橋體育館舉行。（記者黃子暘攝）

2025/04/10 16:09

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府自2008年起舉辦街舞大賽，今年度賽事即日起至7月10日受理報名，副市長劉和然表示，比賽將在8月2日、3日於板橋體育館舉行，今年度賽事獎金共有45萬元，「不限舞風一對一」組別前3名者，市府將全額負擔機票、住宿，送選手到南韓天安街舞錦標賽CIDC國際賽再展身手，也推出「街舞職涯推廣分享營隊」，協助青年將對街舞的熱情轉為職涯。

劉和然指出，市府長年舉辦街舞大賽，賽事規模與影響力持續提升，去年吸引全國近3000名街舞好手及觀眾到場感受街舞的魅力，市府去年將「不限舞風一對一」冠軍送往南韓參加CIDC國際賽，今年加碼將此組別冠、亞、季軍送往南韓組團參加三對三項目，市府全額負擔機票、住宿，另外賽事獎金也加碼，今年不論是參加團體或是個人項目，只要入圍預賽就有獎金。

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青年局長邱兆梅表示，今年賽事主題是「My Stage, My Rule（我的舞台，我的規則）」，讓舞者用自己的節奏詮釋獨特風格，展現街舞精神；除了舉辦賽事，市府也啟動舞者職涯發展相關計畫，邀請專業街舞老師及業界專家，於7月推出為期2天的「街舞職涯推廣分享營隊」免費活動，內容涵蓋表演創業與斜槓發展、國際賽事參與及國內外演出經驗分享，幫助青年了解街舞與表演藝術職業，限額40名，詳細報名資訊出爐後將公告於青年局官網。

青年局補充，街舞大賽即日起至7月16日開始受理報名，預賽為8月2日，決賽為8月3日，在板橋體育館舉辦，3組別分別為青少年組排舞賽、霹靂舞一對一、不限舞風一對一；入圍獎勵部分，青少年組排舞賽晉級決賽者一組可獲得3500元、霹靂舞一對一及不限舞風一對一將獲得2000元；排名獎金部分，少年組排舞賽冠軍8萬5000元、亞軍5萬5000元、季軍3萬元、人氣獎6000元，霹靂舞一對一：冠軍2萬5000元、亞軍1萬5000元、季軍1萬元；不限舞風一對一冠軍2萬5000元、亞軍1萬5000元、季軍1萬元。

青年局指出，文化局將於6月27日起於板橋府中地區推出暑期限定3個月的「街頭學校」活動，內容涵蓋饒舌、塗鴉、街舞與街頭藝術，進一步活絡街頭文化發展。

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