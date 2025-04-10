今年1月交通、行人死亡都降低 「兒少事故死亡」增50％

重點道路安全30日死亡數。（圖由交通部提供）

2025/04/10 15:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部今天（10日）公布今年1月道路安全統計，交通事故死亡人數和行人被車輛撞死的人數都有下降，但「兒少死亡」人數有9人，與2023年同期增加50%。

交通部將2023年訂為交通道路安全基準年，要在2030年將交通道路安全死亡人數降到50%。交通部今天公布今年1月的數據，並與2023年比較，整體交通事故30日死亡人數是近3年新低，行人死亡數也是歷年同期最低。

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但交通部長陳世凱指出，很遺憾的是，在「兒少死亡」人數部分，有高達9人死亡，其中有3人是今年1月國道火燒車事件，車上有3名兒童死亡。

以今年1月份的統計來看，機車事故死亡有153人（63.2%）、高齡者死亡有110人（45.5%）、酒駕造成死亡6人、行人死亡25人、兒少死亡9人。

交通部今天也公布用新興科技導入學校交通安全教育的研發示範計畫，用沉浸式體驗教學來提升學童對交通安全行為的理解，以學校普遍使用的平板作為學習設備，並模擬演練情境。

交通入校教學成效在去年進入19所學校，共860位學生參與。交通部表示，這項模擬教材在交通部和教育部的教材平台上架，以利學校直接下載使用。教育部可列入學校交通安全課程教材及教案，從學齡期培養危險感知和防禦駕駛觀念。

整體行人死亡數。（圖由交通部提供）

交通安全模擬教育。（圖由交通部提供）

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