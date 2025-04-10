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    台灣黑熊受困陷阱 高雄首例救援行動助重返山林

    一隻台灣黑熊受困陷阱，屏東分署動員22人前往救援，所幸經獸醫麻醉檢視，黑熊僅右前肢略有皮肉傷，於簡單處理後於當晚原地野放。 （屏東分署提供）

    一隻台灣黑熊受困陷阱，屏東分署動員22人前往救援，所幸經獸醫麻醉檢視，黑熊僅右前肢略有皮肉傷，於簡單處理後於當晚原地野放。 （屏東分署提供）

    2025/04/10 16:00

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕林業及自然保育署屏東分署昨（9）日中午接獲高雄市桃源區梅山部落顏姓族人通報，在梅山農路邊坡發現臺灣黑熊受困陷阱，屏東分署動員22人前往救援，所幸經獸醫麻醉檢視，黑熊僅右前肢略有皮肉傷，於簡單處理後於當晚原地野放。

    屏東分署指出，顏姓族人9日因與桃源區公所人員辦理原住民保留地勘查工作，回程經過梅山2號農路發現下邊坡有隻黑熊受困套索，立即通報救援；分署獲報後邀集屏科大收容中心前往，除了通報的族人及區公所人員持續在現場守護，南橫自治協會也趕赴現場，總計有22人投入救援。

    救援人員於下午5點多抵達，現場位於海拔1500公尺的原保地，受困黑熊經獸醫師以吹箭麻醉後檢視，確認為已獨立生活的亞成年母熊，體重約45公斤，右前肢因套索纏繞造成些許皮肉傷，但無其它嚴重傷害，經過簡單清創處理並待黑熊甦醒後，即於原地野放，也是高雄救援黑熊重返山林的首件案例。

    屏東分署說，目前高屏地區共有4個部落組織參與林業保育署的「臺灣黑熊生態服務給付計畫」，成員協助巡守監測工作，除了以自動相機拍攝到黑熊的獎金外，亦提供相對的「生態薪水」，期待更多山村部落投入臺灣黑熊生態服務給付行列；民眾如發現野生動物受困，可撥打1999或林業保育署24小時專線0800-000-930（您您您救山林），誤捕保育類野生動物，只要主動通報並協助救援，就可免除法律責任，切勿私自處理。

    一隻台灣黑熊受困陷阱，屏東分署動員22人前往救援，所幸經獸醫麻醉檢視，黑熊僅右前肢略有皮肉傷，於簡單處理後於當晚原地野放。 （屏東分署提供）

    一隻台灣黑熊受困陷阱，屏東分署動員22人前往救援，所幸經獸醫麻醉檢視，黑熊僅右前肢略有皮肉傷，於簡單處理後於當晚原地野放。 （屏東分署提供）

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