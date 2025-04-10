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    「玻璃娃娃」陳聖傑獲全球熱愛生命獎章 「神祕嘉賓」現身相擁而泣

    「玻璃娃娃」陳聖傑獲周大觀全球熱愛生命獎章，各方給予祝福。（記者洪臣宏攝）

    「玻璃娃娃」陳聖傑獲周大觀全球熱愛生命獎章，各方給予祝福。（記者洪臣宏攝）

    2025/04/10 16:19

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕15歲的「玻璃娃娃」陳聖傑出生迄今已經動了15次手術，他把每一天活成最後一天，除了住院幾乎全勤，周大觀文教基金會今（10）日頒給他第廿九屆全球熱愛生命獎章，久違的母親以「神祕嘉賓」現身送花，母子相擁而泣，令人動容。

    高雄市中山工商為資料處理科三年甲班陳聖傑舉辦盛大頒獎典禮，周大觀文教基金會創辦人周進華、第十屆全球熱愛生命獎章得主身障發明家劉大潭、生命作家宋芳綺、中山工商董事長陳國清、校長李昱平及多名學生觀禮，書法家王志揚當場揮毫贈送「傲香」2字，肯定陳聖傑帶來的正能量。

    陳聖傑出生就罹患罕見的成骨不全症，俗稱「玻璃娃娃症」，進出醫院無數次，動了15次手術，去年又罹骨肉瘤，每天與病痛為伍，但除了住院檢查幾乎全勤到校，學業成績優異。

    陳聖傑出身單親家庭，一早起床靜靜等著父親遞上毛巾、牙刷讓他側身盥洗後，再用彎曲的手臂以湯匙舀起父親放在他肚皮上的早餐，父親幫忙穿好校服，坐上電動輪椅，等復康巴士接他上學。

    陳家原本有輛改裝的復康巴士，陳父在他國小、國中時期負責接送，後因無法支付分期車貸被收回，被迫改搭向社會局申請的復康巴士。

    陳聖傑致詞時感謝老師及班上所有的同學的陪伴與照顧。他原本立志要當醫生，挽救更多不方便的人，如今取得電腦軟體應用乙、丙級兩張證照，正積極準備考科大。陳父說，陪兒子手術一次比一次害怕，因為怕失去他，未來仍會繼續支持他想做的事。

    陳母被安排在教室觀看頒獎過程時，心疼兒子淚流不止，上次見面是在陳聖傑國小畢業典禮上，但陳母一直默默幫助他，平常也會視訊聯絡，她一出現就快步上前抱著兒子，私下似乎有講不完的話，陳聖傑很珍惜短暫相處時光。

    陳母以「神祕嘉賓」獻花，讓陳聖傑又驚又喜。（記者洪臣宏攝）

    陳母以「神祕嘉賓」獻花，讓陳聖傑又驚又喜。（記者洪臣宏攝）

    陳聖傑與母親似乎有講不完的話。（記者洪臣宏攝）

    陳聖傑與母親似乎有講不完的話。（記者洪臣宏攝）

    校方為陳聖傑舉辦盛大頒獎典禮。（記者洪臣宏攝）

    校方為陳聖傑舉辦盛大頒獎典禮。（記者洪臣宏攝）

    陳聖傑雙親同台為他祝福。（記者洪臣宏攝）

    陳聖傑雙親同台為他祝福。（記者洪臣宏攝）

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