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    首頁　>　生活

    竹市消防局搜救犬Veca退役 20人搶認養

    竹市消防局的搜救犬Veca日前退役，經過專業領犬員的審核與評估，今由南投縣的江小姐認養。（圖由市府提供）

    竹市消防局的搜救犬Veca日前退役，經過專業領犬員的審核與評估，今由南投縣的江小姐認養。（圖由市府提供）

    2025/04/10 16:20

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市消防局的搜救犬Veca日前退役，經過專業領犬員的審核與評估，今由南投縣的江小姐認養，開始全新的生活篇章。消防局表示，Veca已通過IRO（國際搜救犬組織）初級認證，具備基本的搜救潛力，並在服役期間展現穩定的學習能力和溫和的性格，但經過領犬員長期觀察和評估後，發現Veca在專業能力上的進階訓練難度較高，最終決定讓牠提前退役，希望能在新飼主的照顧下，擁有快樂退休生活。

    「每一隻搜救犬都是團隊的一分子，不論是否參與任務，都承載著人與動物之間深厚的連結與信任。」消防局表示儘管Veca未曾實際投入救災任務，但牠在訓練過程中的努力與配合精神值得嘉許。感謝江小姐接手照顧Veca的下半生，讓牠在退役後仍能擁有充滿關愛的新生活。

    消防局指出，搜救犬退役後的安置非常重要，領犬員進行電訪、實地家訪及健康評估後，會審慎評估認養環境及資格，江小姐擁有飼養經驗並具備穩定的生活環境，最終在20位申請者中脫穎而出，成為Veca的新主人。此次的退役與認養安排，不僅展現消防局對動物生命的尊重，也讓Veca能以另一種方式繼續陪伴人類，傳遞溫暖。

    竹市消防局的搜救犬Veca日前退役，經過專業領犬員的審核與評估，今由南投縣的江小姐認養。（圖由市府提供）

    竹市消防局的搜救犬Veca日前退役，經過專業領犬員的審核與評估，今由南投縣的江小姐認養。（圖由市府提供）

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