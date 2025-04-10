二技技優保送及甄審入學開出逾500名額 今起5天受理報名資格審查

技專校院招生委員會聯合會表示，二技技優保送及甄審入學今起受理報名資格審查。（資料照）

2025/04/10 15:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年科技校院二年制技優入學聯合招生自今日起至4月14日下午5止，受理二技技優保送及甄審入學招生報名資格審查，技專校院招生委員會聯合會指出，技優保送入學共開出4個名額、技優甄審入學開出507個名額，考生應特別注意報名相關期限。

根據技專校院招生委員會數據，114學年度二技技優保送入學招生計2校2個系（組）、學程，提供招生名額4名；二技技優甄審入學招生計25校85個系（組）、學程，提供招生名額507名。

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技專校院招生委員會說明，二技技優入學招生不採計二技統一入學測驗成績，凡公私立專科學校含科技大學、一般大學、技術學院附設專科部及附設二專專科進修學校畢（結）業生或具有同等學力之考生，並符合簡章規定技藝技能競賽優勝名次、技術士職種類者及領有專門職業及技術人員高等考試及格證書者和專科學校畢（結）業生或具同等學力並領有專門職業及技術人員普通考試及格證書者均可報考。

而二技技優入學招生採個別報名方式辦理，考生須先上網登錄並繳寄資格審查資料，通過報名資格審查者，方可上網報名及繳交報名費，網路報名自4月21日上午10時起至4月24日下午5時止。

符合二技技優保送資格考生，可同時參加二技技優甄審入學招生。符合甄審資格者，可就採計獲獎之技藝技能競賽或技術士職種（類）之各招生類別校系（組）、學程中，最多報名5個校系（組）、學程，但各校得限制考生僅能報名該校1個系（組）、學程；另外通過資格審查的考生，如欲報名有個別學校特殊資格之系（組）、學程時，仍應符合特殊資格規定。

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