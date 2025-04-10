台南楠西螢火蟲大爆發 觀旅局：不須預約可自行入山賞螢

台南螢火蟲盛況持續大爆發，其中楠西區梅嶺伍龍步道賞螢活動，現在不須預約報名即可自行入山賞螢。（圖由南市觀旅提供）

2025/04/10 15:16

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市螢火蟲盛況持續大爆發，其中楠西區梅嶺伍龍步道的螢況本週仍良好，尤其自伍龍步道往上步行約100米，就有數量頗多的螢火蟲可以欣賞。南市觀旅局表示，賞螢活動的假日預約及總量管制已結束，現在不須預約報名即可自行入山，歡迎民眾前往賞螢。

南市觀旅局表示，不過，螢況容易受氣溫及濕度等大自然因素影響，想要賞螢的民眾可以留意天氣，趁著好天氣欣賞美麗螢光飛舞景象。此外，梅嶺自然美景佳，本週六（12日）在梅嶺大湖桶桐花步道有舉辦「2025台南市桐花祭」，活動規劃有花樹音樂會、桐聚道市集、青梅手作坊，歡迎大家週末安排一趟楠西之旅。

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民眾白天可在龜丹溫泉區泡個美人湯、欣賞花旗木，再上梅嶺品嚐在地美味料理，傍晚登上伍龍步道賞螢，體驗最在地的大自然饗宴。

南市觀旅局長林國華表示，「2025螢光花泉季」賞螢活動的假日預約及總量管制已結束，但為維護螢火蟲生態，仍然禁止車輛進入伍龍步道。此外，為鼓勵遊客探索楠西區，螢光花泉季集章抽獎活動持續至4月20日，獎項包含趣淘漫旅雙人住宿券、天喜悅溫泉會館或六二溫泉山房消費抵用券、水哥溫泉泡湯券、在地農特產品等。

林國華說，台南賞螢點除了楠西區梅嶺風景區外，還有白河南寮、新化林場、南化關山等3處，均是由民間自辦的賞螢活動，採付費、限額、須事先預約報名方式辦理，以兼顧觀光與生態保育的平衡，目前均持續開放報名中。3處主辦單位預估螢況可持續到4月底，喜歡賞螢的民眾可以提前預約安排行程。

台南楠西梅嶺帶料理薑黃雞。（圖由南市觀旅提供）

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