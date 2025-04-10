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    國中會考5/17、5/18登場 明寄發准考證

    今年國中教育會考將於5月17、18日舉行，明天將寄發准考證，教育部提醒考生，准考證內容如有錯誤，須依據簡章於4月14、15日提出勘誤需求。（資料照）

    今年國中教育會考將於5月17、18日舉行，明天將寄發准考證，教育部提醒考生，准考證內容如有錯誤，須依據簡章於4月14、15日提出勘誤需求。（資料照）

    2025/04/10 14:48

    〔記者楊綿傑／台北報導〕今年國中教育會考將於5月17、18日舉行，明天將寄發准考證，教育部及全國試務會提醒考生，務必詳細檢查並妥善保管准考證，准考證內容如有錯誤，須依據簡章於4月14、15日提出勘誤需求。

    全國試務會表示，集體報名國中教育會考的考生由就讀國中轉發准考證，個別報名的考生由考區試務會郵寄准考證。准考證內容如有錯誤，集體報名考生向所就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生則向考區試務會提出勘誤需求，受理時間均為當日9時至12時及13時30分至17時。

    而若是考生發現准考證毀損或遺失，應於考試期間，攜帶本人身分證件正本，及與報名時同式2吋相片1張，至考場試務中心申請補發。

    全國試務會表示，身心障礙、重大傷病、懷孕或突發傷病考生可依需求申請應考服務，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、輔具等項目，具體的申請說明、項目說明、考試程序及注意事項、特殊題本範例下載，可至國中教育會考網站參閱「應考服務」下拉選單內容。

    教育部指出，國中教育會考是依據國民小學及國民中學學生學習評量辦法辦理，透過國中教育會考可瞭解學生的學習品質，因此，除經直轄市、縣（市）主管機關核准者外，全體國中應屆畢業生均應參加國中教育會考。有關今年國中教育會考相關資訊，可至國中教育會考網站查詢。

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