導入AI研發綠色智慧貼片 中央大學團隊登頂尖期刊

新創的綠色智慧貼片，由中央大學生醫系副教授楊伯康（中）設計，整合助理教授陳靖昀（左二）的再生醫學技術，以及副教授陳健章（右二）的AI技術共同研發而成。（圖由中央大學提供）

2025/04/10 16:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕AI也能應用在類OK繃貼片上！中央大學跨國研發團隊導入人工智慧研發出永續摩擦電貼片，不僅能自供電、即時檢測、更能實踐傷口再生癒合，廢棄後更可自然分解，為全球健康監測與再生醫療帶來創新，更讓綠色智能化醫療技術拓展新格局，成果發表於近期的頂級國際期刊《Nano Energy》。

「以人工智慧模型實時輔助的永續型摩擦電貼片」在國科會支持下，由中央大學生醫科學與工程學系副教授楊伯康領軍研發設計，統合國際團隊的材料模擬技術，以及生醫系助理教授陳靖昀的再生醫學技術，再加上副教授陳健章自主研發的輕量級生成式AI模型共同開發。

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楊伯康說明，生活中的OK繃或敷料透過加入藥物可以保護及治療傷口，而團隊所研發的綠色智慧貼片，可理解為進化版的OK繃或敷料。其核心技術在於摩擦電效應，能單純透過使用者運動產生電能，無需外接電源。並採用特殊化奈米科技提升電輸出效能，能即時分析電訊號的生成式AI演算法，精準監測各種人體生理訊號，

楊伯康提到，此永續型摩擦電貼片透過輕量型生成式AI演算法，能在超高感測準確性97%條件下，即時分析使用者的動作或生理數據，如檢測步態、呼吸、肢體運動等。在未來綠色智慧穿戴式裝置，如健康手環、智慧服飾，甚至長時遠端醫療監測領域，均可發揮關鍵作用。

另外，該貼片還能提供微量電刺激以加速傷口癒合，動物實驗結果顯示，經貼片刺激的傷口修復速度比未使用電刺激的對照組快30%以上。這項技術有望應用於慢性傷口診治、燒燙傷修復，甚至罹患糖尿病足等傷口難以癒合的皮膚損傷患者。

傳統醫療裝置往往依賴電池供電，故常產生電子廢棄物。而該貼片採用生物降解材料，不僅環保可回收還可自然分解，有效實現綠色醫療科技的新應用。而團隊未來將持續優化材料與系統設計，推動與提升該技術的在臨床應用面的實際價值，建構綠色智慧再生醫療生態鏈，希望能讓更多有慢性傷口損傷的患者受益。

中央大學跨國團隊研發的「以人工智慧模型實時輔助的永續型摩擦電貼片」，不僅能自供電、即時檢測、更能實踐傷口再生癒合。（圖由中央大學提供）

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