大甲媽到彰化了！ 縣府中庭封閉 香客轉戰騎樓搶搭棚

大甲媽回程今天在南彰化地區遶境，明天才會進入北彰化，不過，今天中午已有腳程快的香客抵達彰化市，在縣府側門騎樓處休息。（記者張聰秋攝）

2025/04/10 14:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年大甲鎮瀾宮媽祖9天遶境活動進入尾聲，回鑾隊伍今天（10日）上午已抵達彰化縣南彰化地區，下雨也不減信眾虔誠追鑾轎之心，媽祖所到之處受到熱烈歡迎。鑾轎預計明天（11日）中午進入北彰化地區，後天（12日）清晨離境。

雖然鑾轎仍在南彰化，不過，今天中午過後，彰化市省道台一線中山路沿線已可見香客提前抵達，位於中山路旁的彰化縣政府，因施作耐震補強工程，中庭與廣場無法開放香客休憩，但縣府側門騎樓與彰化演藝廳騎樓，儘管空間不大，已有腳程走得快的香客提前卡位，搶下遮風避雨的好位置，就地搭起帳棚休息。

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連續11年跟著媽祖鑾轎進香的67歲廖姓婦人表示，每年她和先生都會全程參與，進香、回鑾途中都會在縣府中庭休息補眠，今年首次遇到縣府施工雖然中庭未開放，仍感謝縣府提供騎樓空間，還能使用化妝室，「媽祖有保佑，我們早點到，有卡到位，休息一下再出發，位子留給後面的香客。」

她回憶說，往年中庭開放時，常有3、400人打地舖共眠，是遶境中難忘的畫面。今年雖然沒有那種盛況，但香客分散在不同角落，仍能找到合適的地方休息，「這就是台灣人最美的人情味，媽祖也會保庇大家一路平安。」

今年回鑾途中，腳程快的香客紛紛改往縣議會、文化局、縣立圖書館廣場等空地搭帳棚，也有不少人聚集在縣府側門南郭路騎樓與演藝廳騎樓短暫歇腳，場景雖不若以往壯觀，卻也不失溫暖。

彰化地區今天陰天，不時下起大雨，跟隨大甲媽遶境的香客一路前進，鑾轎還在南彰化地區，北彰化的彰化縣政府騎樓已可見香客的蹤影。（記者張聰秋攝）

許多大甲媽香客頭一次遇到縣府大樓施工中庭不開放香客休息，有香客加快步伐比鑾轎提早抵達彰化市，找到地方就趕緊搭起帳棚休息補眠。（記者張聰秋攝）

彰化演藝廳大門前騎樓，空間不大，還是可讓大甲媽香客暫時搭棚休息。（記者張聰秋攝）

大甲媽今到南彰化，多數香客多年來都已習慣在縣府大樓休息，今年大樓中庭沒開放，腦筋動得快的香客步伐加快，超前提早進入彰化市，直接在縣府旁彰化演藝廳大門前騎樓搭帳棚，避開人群。（記者張聰秋攝）

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