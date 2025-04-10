高雄林園鳳芸宮、台南安平靈濟殿 海上會香大陣仗

高雄林園鳳芸宮、台南安平靈濟殿海上會香，媽祖海巡船隊循海路抵達安平港。（圖由安平開台天后宮提供）

2025/04/10 15:32

〔記者蔡文居／台南報導〕高雄林園鳳芸宮、台南安平靈濟殿4年1次的海上會香，今天自高雄中芸港出發，鳳芸宮由25艘漁船組成的媽祖海巡船隊循海路抵達安平港，由安平靈濟殿伍府恩主公、安平開台天后宮國姓爺率領近30艘船隊於海上熱情迎接，場面十分盛大。

林園鳳芸宮媽祖暨海巡駐船眾神，這次也首開先例駐宿安平開台天后宮，由廟方排場祀宴洗塵熱情接待。這4年1次的海上大會香，是安平地方的宗教大事，全安平10個角頭的廟宇總動員，安平2大公廟─安平開台天后宮、觀音亭也全力相助。鳳芸宮媽祖海巡以往都是在安平駐留1天，今年首次駐宿安平開台天后宮，為兩地神、人，締結深厚情誼。

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鳳芸宮媽祖海巡會香團隊今天中午抵達安平港後，海上巡香的眾神乘坐28頂神轎上岸， 遶境隊伍人近3000人，前往安平港靈濟殿及安平觀音亭會香，並駐駕安平開台天后宮。

安平靈濟殿主委何志章表示，安平沿海每到冬至前後是烏魚洄游的海域，烏魚肉質鮮美、烏魚子肥厚，是林園的漁民常來捕捉魚獲的場域，常有老輩述說種種神蹟，至於林園鳳芸宮海巡會香的時間最早追溯於何時無從考證，根據國家文化記憶庫的資料顯示，林園靈帝殿、林園鳳芸宮、安平港仔尾社的靈濟殿建立了3廟的香火關係，並在戰後1945開始有「海上會香」的活動，迄今已80年。

林園鳳芸宮、安平靈濟殿海上會香，靈濟殿伍府恩主公、安平開台天后宮國姓爺率領近30艘船隊於海上熱情迎接。（圖由安平開台天后宮提供）

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