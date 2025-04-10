輔導青年創業 竹縣「青創點睛竹夢成金」徵案啟動

第4屆竹縣「青創點睛 竹夢成金」徵案今天啟動，到5月23日深夜11點59分截止收件。（記者黃美珠攝）

2025/04/10 16:29

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣輔導青年創業，第4年推出「青創點睛 竹夢成金」計畫，且致力打造以AIoT為題的加速器，即日起到5月23日徵件。副縣長陳見賢說，年輕人的未來好，國家就會好。教育部青年發展署綜合規劃及生涯輔導組組長張靜瑩肯定新竹縣前述機制，既接住了教育部推動10幾年的U-start創新創業計畫，也落實總統賴清德提出「創造創新創業的雨林生態系」政見，給台灣年輕人希望和助力。

陳見賢說，前述計畫是縣府教育局跟全台最大產業加速器StarFab Accelerator攜手的合作，今年的企業導師有中強光電、奇鼎科技、華夏玻璃、睿騰能源、精誠資訊、邁特電子、以及醫智亮加速器7家指標企業，將針對智慧工廠、ESG、AI、GenAI、智慧醫療領域邀請有潛力的新創團隊加入，讓大新竹科技創新共榮生態圈持續發展。

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陳見賢說，新竹是科技重鎮，教育預算佔縣府全年總預算的48%。會這麼高，是因縣府相信孩子的教育好，未來年輕人就會好，我們的國家也會好。如今美國要提高關稅，而台灣又是出口導向國家，唯有擁有自己獨到的技術，才能再孕育出下一個台積電這類的護國神山出來。

張靜瑩說，教育部青年發展署從2009年起推動U-start，扶助青年在校就可以開始創業，10幾年來催生不少知名青創公司，包含知名的Whoscall這個app也由此孵化。

但是他們做的是0到1的創業輔導工作，接下來1到2的加速起飛過程更加重要，沒想到近年他們催生的青創團對竟有3家跟新竹StarFab合作，被新竹縣「接住了」！

她說，總統賴清德上任時提出，要創造創新創業的雨林生態系。生態這件事情她覺得有3個重要部分，首先從縱向來看，青年創業的歷程如前述，要從0到1，再從1到2加速起飛。接著從橫向來看，不僅要公、私部門合作，也要中央和地方攜手，這樣就可成功一半。

最後接下來就是要談從Local到Global這件事情，也就是如何培育地方的千里馬，使之未來到國際能成為獨角獸；她對新竹縣的輔導計畫有信心。

縣府教育局長楊郡慈說，新竹AIoT加速器是用大帶小的育成機制協助新創跟企業共同探詢各種解決方案落地應用的機會，在企業場域、通路等資源加持下快速成長，迄今已經吸引超過80家海內外新創團隊餐與，成功促成近32家新創跟13家中大型企業共創發展。

新竹縣副縣長陳見賢說，在美國高關稅衝擊下，作為出口導向國家，台灣的青年創業發展，唯有擁有自己獨到的技術，才能再孕育出下一個護國神山。（記者黃美珠攝）

新竹縣輔導青年創業，第4年推出「青創點睛 竹夢成金」計畫，且致力打造以AIoT為題的加速器。（記者黃美珠攝）

教育部青年發展署綜合規劃及生涯輔導組組長張靜瑩肯定新竹縣輔導青年創業的計畫，既接住了教育部推動10幾年的U-start計畫，也落實總統賴清德提出「創造創新創業的雨林生態系」政見，給台灣年輕人希望和助力。（記者黃美珠攝）

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