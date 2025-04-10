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    台中3國小組隊征戰新加坡 包辦機器人世界盃冠亞軍大秀國旗

    台中永隆國小、塗城國小、建平國小學生組成的聯隊，參加「機器人世界盃青少年組新加坡公開賽」一舉拿下冠亞軍，開心大秀國旗拍照。（永隆國小提供）

    台中永隆國小、塗城國小、建平國小學生組成的聯隊，參加「機器人世界盃青少年組新加坡公開賽」一舉拿下冠亞軍，開心大秀國旗拍照。（永隆國小提供）

    2025/04/10 16:09

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市永隆、塗城、建平國小學生，組隊前往新加坡參加「機器人世界盃青少年組新加坡公開賽」，面對來自中國、韓國、新加坡等國的隊伍，展現平時訓練的成果，一路過關斬將包辦冠、亞軍，頒獎後在會場拿出國旗拍照，開心能為國爭光。

    指導教練陳芑任表示，「機器人世界盃青少年組新加坡公開賽」有來自中國、韓國和新加坡的多支隊伍參賽，因「救援地圖」都是比賽前才公布，考驗學生的臨場反應，以及平時訓練的成果，必須在有限的時間內，寫出程式操控機器人救護車，不僅要能避開障礙，順利感應地面顏色，並在6分鐘的比賽時間內救援出最多的人，可以訓練學生的邏輯思考、處理問題和程式素養等能力。

    此次由永隆國小蕭椗曏、賴宥辰和塗城國小陳宥廷組成的隊伍，一路過關斬將，以全勝之姿拿下冠軍；由塗城國小簡丞漢、簡睿毅和建平國小徐子晏組成的隊伍，雖在初賽時輸給韓國隊伍，但經過檢討、修正後，決賽時反敗為勝拿到亞軍，一舉囊括冠亞軍，開心的在會場拿出國旗拍照。

    拿下冠軍的永隆國小蕭椗曏表示，練習機器人已經1年多，寫程式的過程可以動腦，很喜歡這種自我挑戰的感覺，能拿到冠軍為國爭光真的很開心、激動，隊員陳宥廷則說，比賽過程一度因螢幕故障比賽重來，所幸大家沉穩應對，仍然順利拿下冠軍：拿到亞軍的塗城國小簡承漢則說，很喜歡寫程式的過程，不管對戰輸贏，都能讓自己從中獲得成就感，很開心能夠獲得亞軍。

    永隆國小教務主任黎娟娟表示，學校長期推動機器人和積木的課程，也都有不錯的成績，這次能拿到世界盃的冠軍真的很令人開心，藉此讓學生提早接觸AI產業，以利未來跟世界接軌。

    永隆國小家長會長朱敏慧表示，AI是目前很重要的產業，很高興孩子有這麼好的表現，未來會多舉辦類似的比賽或活動，讓學生有更多演練的機會。

    台中永隆國小、塗城國小、建平國小學生組成的聯隊，參加「機器人世界盃青少年組新加坡公開賽」一舉拿下冠亞軍，師長稱讚好表現。（記者陳建志攝）

    台中永隆國小、塗城國小、建平國小學生組成的聯隊，參加「機器人世界盃青少年組新加坡公開賽」一舉拿下冠亞軍，師長稱讚好表現。（記者陳建志攝）

    台中永隆國小、塗城國小、建平國小學生組聯隊參加「機器人世界盃青少年組新加坡公開賽」，寫程式操控機器人救護車救人，擊敗各國好手。（記者陳建志攝）

    台中永隆國小、塗城國小、建平國小學生組聯隊參加「機器人世界盃青少年組新加坡公開賽」，寫程式操控機器人救護車救人，擊敗各國好手。（記者陳建志攝）

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