南一中學生遭興南客運司機咆哮訓話 南市公運處：調整路線改進態度

南一中生搭車，提前到前方等下車遭司機罰站「訓話」，民眾將過程PO在網路社群平台引發議論。（擷自〈Threads〉）

2025/04/10 15:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕有網友在Threads上PO出影片，昨晚有名南一中學生搭藍幹線公車，到站前就先走去門口等下車，未料興南客運司機暴怒咆哮學生「你南一中的哦」「書這樣讀的」，甚至直接把車停在路邊10幾分鐘咆哮責罵，串文諷刺「台南的藍幹線是惹不起的存在」「顯然情緒控管有問題」。

針對司機咆哮學生，服務態度有問題，南市府公共運輸處長吳俁之表示，因先前曾發生過乘客在車子行進中走動不慎跌倒事件，該名司機唯恐再次發生意外，因此要求乘客在車子行進中避免走動。然而溝通過程應注意語氣及態度，已責成興南客運先調整該名司機的路線及勤務，並加強溝通技巧和服務態度。

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吳俁之表示，為確保台南市公車的品質，公運處非常重視乘客的意見及反饋，針對投訴案件也會積極處理，若客運公司服務品質不佳，會影響到補助款額度。

此外，公運處也呼籲乘客搭車時應注意安全，坐妥並緊握扶手，車子完全停止後再走動，司機會給予乘客充足上下車時間，以確保安全。

興南客運表示，民眾於公車行駛途中站立走動，駕駛係出於好意提醒，但語氣上應該再委婉和諧，以免造成民眾誤會，將會立即檢討，同時加強宣導乘客行車中請勿走動，駕駛會等待乘客到站後完成所有上下車動作再開車。

台南一中表示，司機應該是出於安全考量，能夠理解立意良善，可是用咆哮方式非良好溝通，可以用更好方法來教導，不應該羞辱方式。

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