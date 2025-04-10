麥寮電廠燃煤機組年底除役 2030年前停運不供電

台塑麥寮汽電廠3部燃媒機組將在今年底全部除役，明年起在天然氣機組商轉前暫停運轉供電。（圖由雲林縣環保局提供）

2025/04/10 15:25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕4月雲林連續多日空氣品質不良，台塑麥寮汽電廠燃煤機組除役議題又引起關切，雲林縣環保局長張喬維今（10）日指出，麥電3組燃煤機組有1組已在去年底停止運轉，其他2組也預計今年9月及年底停止運轉，1年可減少960萬噸二氧化碳排放量。明年起至天然氣接收站及設備汰換完成約2030年前麥寮電廠將暫停運轉，屆時是否影響全台供電有待觀察。

麥寮電廠位在六輕廠區，設有3部燃煤機組裝置容量共180萬瓩，1年使用的生煤量約485萬噸，每年產生的粒狀物約351噸、硫氧化物2689噸、氮氧化物3217噸，對空品影響大，近10年來麥電燃煤機組除役、轉型每年引起各界關注。

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張喬維表示，麥電M02機組已在去年底停止運轉，1年可減少151萬噸生煤量，可減少298萬噸排碳量；M04機組與台電發電合約到今年9月22日，到期後即停止運轉，減少193萬噸生煤量、380萬噸碳排；M01機組與台電合約到去年5月底到期，但台電基於合約穩定及履約完整性，將運轉到今年底，可減少140萬噸生煤量、276萬噸碳排。

張喬維指出，麥電將轉為燃天然氣，其燃氣複循環發電組、液化天然氣接收站新建工程環評已在2022年底通過，天然氣接收站規劃設計完成，燃煤機組年底除役後要先拆除舊機組，改裝天然氣用機組，加上天然氣接收站施做，工期約需4至5年，預估要到2030年天然氣機組才能商轉供電。

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