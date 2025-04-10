芥菜種會啟動北區習藝所 「以工帶振」助弱勢者自立

芥菜種會北區習藝所，透過以工「帶振」助弱勢者習藝自立。（記者翁聿煌攝）

2025/04/10 14:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕基督教芥菜種會為幫助脆弱家庭因應日益嚴峻的環境變遷與生活挑戰，10日啟動「北區習藝所」，將花蓮習藝所的社會企業模式與「以工帶振」理念擴展至北部；並同步推出線上「以工帶振供需平台」，透過結合技能培訓與工作機會，整合線上與線下資源，協助更多社區需要者自立生活，家庭恢復穩定。

芥菜種會執行長李肇家指出，花蓮習藝所於1963年由芥菜種會創辦人孫理蓮創立，協助原住民孩子學習一技之長，擁有生活自立的能力，隨著時代演進及社會變遷，芥菜種會傳承服務理念，秉持「習藝而得著」的核心精神，於今年將此模式延伸至新北市，設立跨區據點「北區習藝所」，希望未來也能逐步複製推展至更多地區。

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李肇家表示，芥菜種會透過建構「以工帶振供需平台」、「案家生活照顧供需平台」與「員工福利供需平台」，以穩定的生產與銷售機制，讓愛心商品成為支持社區需要者的重要力量，其中，「以工帶振供需平台」是將培力成果轉化為商品的具體實踐。

他們以「教育×經濟」的扶立思維，推動平台永續運作，實踐「人被盡其才、地被盡其利、物被盡其用、貨被暢其流」，藉由商品上架與行銷，建立「walk in」場域與「walk out」通路，讓「人能進得來、貨能出得去」，帶動「人、工、錢」的正向循環，穩定弱勢家庭的生活與自立機會，「芥菜種會唯一的商品是助人」，每件商品都是社區需要者在陪伴中習得技能、恢復家庭的成果。

丁先生是2名年幼子女的單親爸爸，為照顧孩子放棄原本的廚師工作，轉做兼職粗工，但收入微薄，讓本就拮据的狀況更顯困難，透過芥菜種會的認養服務和生活照顧箱等支持關懷，他參與居家清潔員培訓，接受派案補貼家計，並成為北區習藝所廚師，讓他得以自立，並兼顧工作和養育的責任。

芥菜種會報行長李肇家（左二）盼習藝所能以工「帶振」，助弱勢者習藝自立。（記者翁聿煌攝）

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