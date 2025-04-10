墾丁南灣新風貌上線！比基尼辣妹直呼「超讚」 沙灘嘉年華熱鬧開跑

墾丁南灣新風貌上線，米白陽傘景觀搭配比基尼超美。（記者蔡宗憲攝）

2025/04/10 15:19

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁南灣遊憩區以全新景觀迎接夏日，米白色陽傘取代過去雜亂景象，清新典雅的海灘風貌讓人眼睛一亮。一群穿著比基尼的辣妹搶先體驗，直呼「超讚！」她們在金色沙灘上打排球，搭配湛藍海水與悠揚海風，忍不住大讚「這裡變好美，拍照超好看，終於有度假感了！」墾丁國家公園管理處（下稱墾管處）趁勢推出「南灣沙灘嘉年華」，5月底的重頭戲將掀起兩天狂歡熱潮，邀請全國民眾一同感受南灣新魅力。

南灣沙灘換上米白色陽傘後，視覺清爽了不少，陽光下，一群年輕人在新景觀旁熱血開打沙灘排球，汗水飛濺、笑聲不斷，與遠處的藍天碧海交織成一幅夏日畫卷。過去被陽傘占滿的沙灘，如今終於還給遊客自由空間。墾管處今年痛定思痛，針對去年「陽傘陣」爭議全面整頓，不僅統一陽傘為米白色，還規範塑膠椅顏色，並嚴格要求業者閒置陽傘不得插設，違者按次罰款不設上限。這片恆春半島最美的金色海岸，正以全新姿態迎接遊客。

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南灣沙灘位於墾丁國家公園內，細軟沙灘與清澈海水讓它成為台灣代表性海灘，適合游泳、立槳（SUP）等水上活動，周邊珊瑚礁生態更孕育豐富海洋生物。為守護這片自然瑰寶，墾管處推廣無痕運動，盼遊客共同維護環境純淨。4月起一系列活動接力登場，包括4月19日的「盛夏時光—沙灘排球趣味競賽」、5月2日的「晴光沙灘親子樂」，以及6月14日的「遇見藍色珊瑚海」生態導覽等，部分活動已開放線上報名，名額有限動作要快！

重頭戲落在5月30日至31日的「南灣沙灘嘉年華會」，為期兩天的沙灘狂歡結合運動、音樂與市集，打造專屬南灣的夏日盛典。沙灘毛毛球、足球射門等趣味競賽讓親子與朋友同樂；「南灣海盜樂園」則為孩子設計冒險遊戲；市集攤位匯集在地小農、海洋友善商品與美食；夜晚更有樂團演出，讓海風伴隨旋律飄揚。不論你是運動咖、音樂迷還是親子家庭，都能在這裡找到樂趣。

去年南灣因陽傘亂象挨轟，遊客抱怨沙灘淪為業者「私人地盤」，墾管處雖強力取締，甚至出動挖土機拆除違規物，卻成效不彰。如今在屏東縣民宿協會青年團隊協助下，整頓計畫兼顧業者生計與遊客權益。遊客李小姐開心表示「以前沙灘全是傘，現在終於能好好看海！」墾管處處長陳乾隆說，「沙灘是大家的，會持續與業者溝通，調整配套，盼讓南灣成為永續觀光典範。」

墾丁南灣新風貌上線，米白陽傘景觀搭配比基尼超美。（記者蔡宗憲攝）

墾丁南灣新風貌上線，米白陽傘景觀搭配比基尼超美。（記者蔡宗憲攝）

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