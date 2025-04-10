為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高市優良職業汽車駕駛人選拔開跑 優良職駕可獲頒獎金6000元

    高市優良職業汽車駕駛人選拔開跑！優良職駕可獲頒獎金6000元。（交通局提供）

    高市優良職業汽車駕駛人選拔開跑！優良職駕可獲頒獎金6000元。（交通局提供）

    2025/04/10 14:46

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市職業汽車駕駛人注意了！114年優良職業汽車駕駛人選拔活動開始報名，獲選的優良職業駕駛人，將獲交通局公開表揚，並可獲得6000元獎金，還有獲得豐富獎品的抽獎機會，藉以鼓勵職業駕駛人，同步打造友善安全的交通環境。

    交通局延續往年優良職業汽車駕駛人選拔及表揚活動，獎勵維護道路安全有功的駕駛，藉由優良駕駛人績優典範以傳承優質的駕駛觀念與行為，即日起至114年6月13日前（以郵戳為憑），只要領有高雄市執業登記證的計程車駕駛人，或服務單位所在地為高雄市之市區汽車客運業、計程車客運業或職業小型車的職業駕駛人，符合條件即可報名參加選拔。

    需符合的條件如下：

    （一）有下列擔任汽車駕駛人情事之一：

    1.在推薦服務單位連續擔任汽車駕駛人達三年以上。

    2.計程車駕駛人領有執業登記證在三年以上並繼續執業。

    3.職業汽車駕駛人為高雄市各汽車運輸業駕駛員職業工會之會員，並連續擔任汽車駕駛人達三年以上。

    4.駕駛人所服務之單位為高雄市各汽車運輸業商業同業公會會員，並連續擔任汽車駕駛人達三年以上。

    （二）最近三年內駕駛車輛無違規或肇事紀錄。

    （三）最近五年內未受有期徒刑以上之宣告。

    （四）最近三年內未曾獲選為優良職業汽車駕駛人。

    優良職業汽車駕駛人選拔報名表格，均可上交通局網站最新消息下載，也可向各駕駛員所屬公、工會或公司索取。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播