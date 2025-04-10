高市優良職業汽車駕駛人選拔開跑！優良職駕可獲頒獎金6000元。（交通局提供）

2025/04/10 14:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市職業汽車駕駛人注意了！114年優良職業汽車駕駛人選拔活動開始報名，獲選的優良職業駕駛人，將獲交通局公開表揚，並可獲得6000元獎金，還有獲得豐富獎品的抽獎機會，藉以鼓勵職業駕駛人，同步打造友善安全的交通環境。

交通局延續往年優良職業汽車駕駛人選拔及表揚活動，獎勵維護道路安全有功的駕駛，藉由優良駕駛人績優典範以傳承優質的駕駛觀念與行為，即日起至114年6月13日前（以郵戳為憑），只要領有高雄市執業登記證的計程車駕駛人，或服務單位所在地為高雄市之市區汽車客運業、計程車客運業或職業小型車的職業駕駛人，符合條件即可報名參加選拔。

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需符合的條件如下：

（一）有下列擔任汽車駕駛人情事之一：

1.在推薦服務單位連續擔任汽車駕駛人達三年以上。

2.計程車駕駛人領有執業登記證在三年以上並繼續執業。

3.職業汽車駕駛人為高雄市各汽車運輸業駕駛員職業工會之會員，並連續擔任汽車駕駛人達三年以上。

4.駕駛人所服務之單位為高雄市各汽車運輸業商業同業公會會員，並連續擔任汽車駕駛人達三年以上。

（二）最近三年內駕駛車輛無違規或肇事紀錄。

（三）最近五年內未受有期徒刑以上之宣告。

（四）最近三年內未曾獲選為優良職業汽車駕駛人。

優良職業汽車駕駛人選拔報名表格，均可上交通局網站最新消息下載，也可向各駕駛員所屬公、工會或公司索取。

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