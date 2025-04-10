媽祖會呵咾！ 嘉義溪北六興宮推以糧代金 金紙減量又環保

嘉義溪北六興宮推動的「以糧代金」獲信眾支持。（記者蔡宗勳攝）

2025/04/10 14:31

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉溪北六興宮主委江筱芃15年前接掌廟務後，大力推動「以糧代金」、金紙減量，鼓勵大家以平安米代替燒金紙，信眾們從質疑到接受，並獲得其他宮廟效法，民俗專家廖大乙日前到六興宮參拜，看到以糧代金專用架子讚不絕口，推崇六興宮開風氣之先施行以糧代金，真的很有意義，值得大家效法。

廖大乙表示，他走過全台灣上千間宮廟，在六興宮第一次看到由廟方主導推動以糧代金，和他以米代金的主張不謀而合，得知六興宮的以糧代金已推行10多年，更是感動不已，希望有更多的宮廟與信眾響應，達到金紙減量的積極目標。

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江筱芃指出，15年前接任六興宮主委後，就將以糧代金列為要務，也獲得委員們與信眾的支持，由於有口皆碑，許多縣市政府與宮廟都來取經，包括前台北市民政局長藍世聰都嘖嘖稱奇，直說「六興宮怎麼做到的」。

江筱芃說，推行以糧代金有多重意義，首先以「環保若做好，媽祖會呵咾」爭取信眾的支持，摒除愈燒愈旺的世俗觀念，從而減少金紙燃燒量，其次是拜過媽祖的米升級為「平安米」，自用送人兩相宜，同時「平安米」使用在地生產的優質米，可以增加農民的收益，「平安米」用夾鏈袋包裝，不僅有助保鮮，用完之後還能循環使用做為冷藏袋或保鮮袋，完全不會浪費。

江筱芃強調，環保若做好，媽祖會呵咾，因而接掌廟務工作後，就將推行廟宇環保新觀點列為重點，除迴響熱烈的以糧代金，還相繼推出環保禮炮車、一爐一炷清香、增設PM2.5偵測儀等，除為到六興宮參拜的善男信女健康把關，也是發揮媽祖慈悲為懷的精神。

嘉義縣新港鄉溪北六興宮主委江筱芃大力推動「以糧代金」減少金紙燃燒。（記者蔡宗勳攝）

嘉義溪北六興宮大力推動「以糧代金」。（記者蔡宗勳攝）

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