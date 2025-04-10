基隆孝順女大生沒錢幫父辦後事 愛心團體送暖捐款

姜姓女大生（中）無力負擔父親喪葬費用，無極開恩宮慈善會（左）接獲議員陳宜（右）轉介後，捐助6萬元協助。（圖為基隆市議員陳宜服務處提供）

2025/04/10 14:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕就讀某國立大學姜姓女學生自幼與父親相依為命，父親5年前中風後引發失智症，後來車禍臥床送安養中心，她利用「以工代賑」及當工讀生負擔父親龐大安養費，基市社會處依法代墊40萬元。近日父親病逝沒錢辦後事，她向同學借錢，愛心團體「無極開恩宮慈善會」得知後也捐助6萬元喪葬費送暖人間。

基隆市議員陳宜表示，姜女自幼與父親相依為命，父母離婚後，未再與母親連絡，她念大學夜間部半工半讀，父親5年前因中風導致失智，生活逐漸無法自理，去年更因車禍受傷臥床，她一個人要生活又要照顧父親，處境艱難，服務處人員得知後全力協助。

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因陳父未滿60歲，不符基隆市民入住基市護理之家資格，最後只好將父親送往彰化護理之家安置，她無力負擔高昂的護理之家費用，社會處協助代墊40萬。

姜女說，平時一邊工作一邊讀書，要負責父親的安養費、房租及兼顧學業十分無助，很感謝同學、議員和善心團體的協助，「我現在還是學生能賺的很有限，等我畢業有能力了，一定償還代墊款及大家的恩情。」

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