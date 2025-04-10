台南低收入戶露天洗澡 屋頂「開口笑」憂地震、颱風

台南市議員吳禹寰和仁德成功里長鄭晴而會勘楊姓獨居老翁的鐵皮屋。（記者劉婉君攝）

2025/04/10 13:54

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市仁德區1名74歲獨居的低收戶，住家簡陋，沒有像樣的廁所、浴室，緊鄰的鐵皮屋頂「開口笑」、牆壁殘破，常在屋外露天洗澡。最近地震頻仍，又擔心梅雨、颱風季節到來，市議員吳禹寰幫忙媒合建商援助，將為老翁搭建一處簡易的盥洗室。

楊姓獨居老翁早期從事板模業，現因年事已高，未再就業，所居住的房屋土地為多人共同持有，老翁的住家為簡陋的鐵皮屋，旁邊還有一處矮鐵皮屋做為儲放物品、盥洗、廁所之用，用水也是抽取地下水，但因屋頂及牆壁破損，老翁常在屋外沐浴。

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由於最近地震頻傳，老翁擔心房屋倒塌，向吳禹寰求助，吳禹寰和成功里長鄭晴而今（10）日上午前往會勘。吳禹寰表示，經評估老翁的屋況實在太糟，已媒合民間企業幫忙搭建1間新的簡易淋浴間，目前仁德區共有4戶弱勢戶的房屋修繕已完成媒合。

鄭晴而說，楊男是里內的低收入戶，長期協助各項愛心物資救助之外，此次也會一併改善其住家的水電設備。

台南市議員吳禹寰和仁德成功里長鄭晴而會勘楊姓獨居老翁的鐵皮屋。（記者劉婉君攝）

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