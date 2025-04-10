北市誠正國中改建納社福大樓 都審會建議縮減球場釋出空間

誠正國中校舍氯離子偏高、混凝土剝落，又在0403花蓮地震中受創。（資料照，台北市政府提供）

2025/04/10 13:29

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安推動的第一個校園EOD（市有建物及用地整合運用導向之都市發展）案「誠正國民中學校舍改建暨社福大樓新建工程」，已在去年發包，今（10）天進行都市設計及土地使用開發審議，因空間規劃除了校園，還有日照中心、社會住宅等，使用機能相當複雜，審議委員建議整合需求，評估縮減球場釋出更多空間做合理配置，決議請代辦單位新建工程處跟建築事務所調整後，重新提案送審。

誠正國中位於南港區富康街1巷24號，臨捷運南港展覽館站7號出口，因校舍氯離子偏高、混凝土剝落，由教育局進行高齡校舍改建，委由工務局新建工程處辦理「誠正國中校舍改建暨社福大樓新建工程」，規劃建置教學及行政大樓、社福大樓及地下停車場，設計彈性開放的教學空間；規劃設計已在去年9月決標，預計今年暑假開始辦理誠正樓補強工程及後續拆除作業。

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新建工程位在南港區都市計畫範圍內，今天進行都市設計審議，委員針對新建工程規劃包含校舍、社福大樓（含區民活動中心、幼兒園、日照及長照中心、社會住宅）以及戶外空間配置提出諸多建議，認為空間機能複雜，在交通及人行、停車動線安排、綠化設計、圖書館及生態水池、校舍設計，以及幼兒及長者接送等問題上提出諸多建議，包括與周邊環境如捷運站的銜接等，希望設計單位整合需求，讓空間使用更合理，包括縮減球場釋出更多空間。

新工處表示，有關日照中心的內部空間規劃，將會與社會局再研商；另對於校園球場的縮減，由於老師對維持現有的操場跟排球場空間很堅持，因此還需要再與校方及老師溝通。

會議主席劉美秀就討論內容做出決議表示，參考委員們的意見，空間配置再做一些優化、調整，鄰近大坑溪的南側可以增加綠帶、縮減球場，請新工處跟事務所調整後再提案；由於學校改建是市府的重要政策，希望加速進行。

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