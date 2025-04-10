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    海委會海洋污染防治基金管理會成立 目標累積至5億

    海洋污染防治基金管理會成立，基金目標累積至5億元。圖為海上除污作業。（海委會提供）

    海洋污染防治基金管理會成立，基金目標累積至5億元。圖為海上除污作業。（海委會提供）

    2025/04/10 13:49

    〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋委員會今天宣布，「海洋污染防治基金管理會」已於昨天召開成立大會及首次會議，截至今年3月，基金已累積2.1億元，目標為5億元。

    基金管理會由海委會主委管碧玲擔任召集人，她表示，海污防治基金專用於應急處置與災難救援，能建立從污染監測、緊急應變到生態修復的三層防線，後續還要推動全民參與及區域協作機制。

    管碧玲強調，除了海廢垃圾、陸源排入的污染外，台灣地處颱風密集區，前年5月「海洋污染防治法」修正以來，已經歷10次颱風，造成11艘船隻擱淺事故，驗證海洋污染防治與應變工作對保護海洋環境的重要性。

    海委會表示，海洋污染防治基金依據「海洋污染防治法」設置，基金來源規劃分階段徵收海洋污染防治費，除既有的海洋棄置費，優先針對原油進口部分徵收，截至今年3月，已累積2.1億元，目標為5億元。

    海委會指出，首屆海污防治基金管理會委員共17人，涵蓋海洋生態、水下技術、財政、會計、法律等專家學者，以及漁業與航政機關代表、港務公司與中油產業代表，另有「台灣媽祖魚保育聯盟」及「自然保育與環境資訊基金會」代表，確保基金管理的專業及跨域合作機制。

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