中市觀旅局斥資1150萬 改善東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道交會處安全

台中市觀旅局斥資改善東豐綠廊自行車道及后豐鐵馬道交會處的騎乘安全及美觀。（觀旅局提供）

2025/04/10 13:46

〔記者歐素美／台中報導〕為提升東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道的騎乘安全及品質，台中市政府觀光旅遊局編列1150萬元經費，改善兩條自行車道交會的環型車道，並增設打卡牆，讓民眾騎乘更安全，還可拍照打卡留念，近日完工啟用。

觀旅局長陳美秀表示，東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道位於豐原端起點的交會環型車道，民眾常在迴轉時發生碰撞，且在下坡路段因車速控制不慎，常發生車禍，觀旅局透過工程進行騎行路徑簡化、減少路徑交織，並於地面上畫設騎乘方向及周邊設置指引牌，讓騎乘自行車道的民眾及遊客可以容易辨識騎乘路徑；並增設綠帶及休憩空間與座椅，為民眾及遊客創造更安全及舒適的環境。

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此外，入口處新設置「東豐自行車綠廊」及「后豐鐵馬道」全新拍照打卡牆面，讓遊客從國道四號前往自行車道方可更明確的看到入口，有效提升自明性；背面設有「繼續旅程請迴轉」的指示標語，以提醒民眾及遊客，此處為雙線共用起點，可迴轉後繼續騎乘。

觀旅局指出，東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道周邊有許多知名景點，例如后里馬場、朴子車站、石岡水壩、花梁鋼橋及情人木橋等，非常適合親子、情侶或全家大小一同來趟自行車道之旅。

東豐綠廊自行車道。（觀旅局提供）

觀旅局在東豐綠廊自行車道及后豐鐵馬道交會處新設指引標示。（觀旅局提供）

觀旅局在東豐綠廊自行車道及后里鐵馬道交會處，提醒民眾迴轉。（觀旅局提供）

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