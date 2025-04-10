竹北勝利七街、八街改單向行駛 二階上路方案今晚說明會討論

竹北市勝利七街、八街改為單向行駛第一階段（莊敬一路～莊敬北路）上路兩週，新竹縣政府交通旅遊處今（10日）晚將召開說明會。（圖由新竹縣政府提供）

2025/04/10 13:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因應下半年新竹縣AI智慧園區廠商約2000名員工進駐而將衍生大量車流，縣府規劃竹北市勝利七街、八街改為單向行駛，第一階段莊敬一路至莊敬北路之間區段實施中，用路人意見紛紜，交通旅遊處今（10日）晚將召開說明會，除說明一階執行2週的情形，也提出第二階段（莊敬北路-自強北路）單行道2大方案討論，分析有無增設莊敬七街橋的影響。

竹北市勝利七街、八街為雙向兩車道，從莊敬一路到自強北路區間，尖峰時段車流量大，尤其是莊敬北路-自強北路區間住商林立，加上缺乏停車空間，極易堵車。與勝利七街、八街橫交的道路，目前僅莊敬七街未設跨豆子埔橋。

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交旅處初步分析，勝利七街、八街第一階段單行（莊敬一路~莊敬北路）已提升往涵洞方向車流疏解效率。但往高速公路箱涵車流匯集至勝利八街，勝利八街一段現有1車道疏解效率受限；勝利七街於莊敬北路兩側車道配置不同，也影響勝利七街東向車流疏解。此外，尚存在莊敬北路與勝利七街路口車輛對衝安全疑慮及動線不順等問題。

交旅處表示，未來勝利七街、八街第二階段單向行駛（莊敬北路~自強北路）會搭配完整規劃內容，包含人行動線串連、停車格等。為加速二階的推動時程，說明會中將就莊敬七街橋增設前及增設後的利弊分析，提出兩大方案討論。說明會今晚6點半，將在十興里民活動中心召開，歡迎民眾參與討論。

竹北市勝利七街第一階段區間改為往東單行。（圖由新竹縣政府提供）

竹北市勝利八街第一階段區間改為往西（涵洞方向）單行。（圖由新竹縣政府提供）

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