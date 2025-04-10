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    走路到捷運站！新北蘆洲蓋456戶社會住宅 家門前有公園

    新北市「蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅」舉行開工典禮，新北市副市長朱惕之主持，祈求開工順利。（記者陳奕劭攝）

    新北市「蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅」舉行開工典禮，新北市副市長朱惕之主持，祈求開工順利。（記者陳奕劭攝）

    2025/04/10 13:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市「蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅」今天（10日）舉行開工典禮，由副市長朱惕之主持大典，祈福社宅工程順利。市府城鄉發展局長黃國峰表示，社宅地點鄰近捷運蘆洲站、蘆洲國民運動中心、忠義國小、鷺江國中與未來五股泰山輕軌F05站，提供456戶居住，引進身心障礙者社區日間照顧中心，並再造三民公園，規劃430格汽車車位、460格機車車位，預計2029年完工。

    朱惕之表示，蘆洲區光華段社會住宅規劃興建地上17層、地下3層，提供456戶，包括經濟房型92戶、1房型247戶、2房型104戶、3房型13戶，共構地下公共停車場提供430格汽車車位、460格機車車位，引進公共托育中心、公共化幼兒園、社區長照機構、身心障礙者社區式日間照顧中心與里民活動中心，並再造三民公園，不只解決當地停車問題，也取得大片綠地空間，且走路約500公尺抵達捷運蘆洲站，生活機能方便。

    黃國峰指出，社會住宅未來採「只租不售」方式興辦，並以「租金分級」方式以申請人所得狀態訂分不同租金，期盼透過供應社宅，為在地青年提供安心、可負擔的居住選擇。

    朱惕之說，目前捷運環狀線北環段正在施工，五股泰山輕軌也送中央政府審議，未來有蘆洲醫院及銀河灣計畫，蘆洲地區發展指日可待，市府與中央政府合作興辦3.6萬戶社宅，未來將於開發區劃設5％社福用地，長期目標4.5萬戶。

    市議員李倩萍表示，蘆洲舊社區停車位不足，社宅能補足公設少的缺失、緩解地方停車需求；她最肯定的是市府設置身障社區型日照中心，讓身障孩子長大後，能去小作所以外的地方，家長也獲得喘息空間。

    市議員王威元指出，周邊民眾之前反映工地有噪音，因此建議工地早上別太早施工，晚上別做太晚，假日工時別這麼長，避免影響周邊居民生活。

    蘆洲區光華段社會住宅開工，副市長朱惕之（左2）執金鏟動土。一旁有市議員李倩萍（右3）、市議員彭佳芸（右1）。（記者陳奕劭攝）

    蘆洲區光華段社會住宅開工，副市長朱惕之（左2）執金鏟動土。一旁有市議員李倩萍（右3）、市議員彭佳芸（右1）。（記者陳奕劭攝）

    新北市興建蘆洲區光華段社宅，地點鄰近捷運蘆洲站、蘆洲國民運動中心、忠義國小、鷺江國中與未來五股泰山輕軌F05站。（圖由新北城鄉局提供）

    新北市興建蘆洲區光華段社宅，地點鄰近捷運蘆洲站、蘆洲國民運動中心、忠義國小、鷺江國中與未來五股泰山輕軌F05站。（圖由新北城鄉局提供）

    ，蘆洲區光華段社會住宅規劃興建地上17層、地下3層，提供456戶居住，並再造三民公園，地下停車場規劃430格汽車車位、460格機車車位，預計2029年完工。（圖由新北城鄉局提供）

    ，蘆洲區光華段社會住宅規劃興建地上17層、地下3層，提供456戶居住，並再造三民公園，地下停車場規劃430格汽車車位、460格機車車位，預計2029年完工。（圖由新北城鄉局提供）

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