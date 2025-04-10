桃機提升整體服務有成 全球機場排名進步至第43

桃園機場公司總經理范孝倫（左）代表接受Skytrax執行長 Edward Plaisted（右）頒獎。（桃機提供）

2025/04/10 13:41

〔記者劉信德／桃園機場報導〕一年一度的Skytrax World Airport Awards（世界機場大獎）成績公布，桃園國際機場成績大幅躍進23名，由去年的排名第66進步到第43名，繳出一張提升整體服務的亮眼成績單。

英國非營利獨立調查機構Skytrax昨（9）日晚間在西班牙馬德里公布2025年最佳百大機場評選結果及頒獎，桃園國際機場排名第43名，較去年第66名再次進步23名，其中於4000-5000萬旅客機場中獲第6名；另獲得全球最佳行李運送機場首獎、最佳證照查驗機場第4名、全球最佳進步機場第5名、亞洲最佳機場員工第7名、全球最佳清潔機場第9名，以及2025年最新獎項全球最佳洗手間第9名共8大獎項，由公司總經理范孝倫代表出席受獎，並自Skytrax執行長 Edward Plaisted手中接下獎座，見證積極提升整體服務的努力獲得肯定。

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一年一度的Skytrax World Airport Awards（世界機場大獎） 是全球機場服務重要指標，調查涵蓋全球超過575座機場、上百個國家的旅客，經歷半年問卷調查與實地稽核，最終評選出全球各項服務最佳機場。

桃園機場公司董事長楊偉甫表示，非常榮幸此次評比能獲得全球旅客與國際專業機構的認可，整體排名重回前50名，並獲4000-5000萬旅客機場第6名，這是桃園機場服務大聯盟3萬5千名員工共同合作的成果，未來更將持續以世界一流機場為目標全力以赴。

桃園國際機場今（2025）年榮獲多座獎項肯定，Skytrax執行長 Edward Plaisted 表示，桃園國際機場「體現出其對營運效率與旅客服務品質的高度承諾，也突顯其在提升旅客整體體驗方面的努力與成果」。

今年度桃機還拿下行李運送機場首獎，桃園機場公司表示，自疫情以來與各航空公司、地勤公司等不斷持續合作精進，未來將秉持著在沒有最好只有更好的前提下努力精進。

此外，桃園機場公司與 C.I.Q.S.（海關、證照查驗、檢疫及安檢）合作流程優化，也拿下最佳證照查驗機場第4名佳績，僅次於香港國際機場、新加坡樟宜國際機場及巴林國際機場。其中證照查驗服務評比項目分別為「旅客排隊等候查驗時間」、「快速通關通道」、「自動查驗通關系統效能」及「證照查驗人員服務效率及禮儀」。移民署長鐘景琨表示，為提供旅客更好的出入國服務，於新冠疫情期間積極加速推動新世代自動查驗通關系統（e-Gate）建置工程，目前兩座航廈總計71座e-Gate去年建置完成投入營運，也促使桃園機場獲得最佳證照查驗肯定。

桃機公司表示，下半年第三航廈的北登機廊廳即將完工，將持續精進爭取 Skytrax、國際機場協會評比等國際指標獎項，強化國際能見度與品牌聲譽，同時為旅客及航空公司提供更完善的設施、更體貼的服務。

兩座航廈總計71座新世代自動查驗通關系統-Gate投入營運，促使桃園機場獲得最佳證照查驗肯定。（移民署提供）

兩座航廈總計71座新世代自動查驗通關系統-Gate投入營運，促使桃園機場獲得最佳證照查驗肯定。（移民署提供）

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