2025苗栗桐花祭 縣府攜手5鄉鎮市邀賞桐行尞苗栗

迎接桐花季節，苗栗縣政府攜手5鄉鎮市聯合舉辦「2025苗栗桐花祭-桐趣行尞暨桐花小旅行」活動。（圖由縣府提供）

2025/04/10 13:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕迎接桐花季節，苗栗縣政府攜手5鄉鎮市聯合舉辦「2025苗栗桐花祭-桐趣行尞暨桐花小旅行」活動，今（10）日在縣府舉辦宣傳記者會，宣布賞桐系列活動從4月19日到5月11日展開，邀請全國民眾共下來行尞苗栗，尋找美麗雪白桐花，體驗客庄人文風情。

縣府與苗栗市、造橋鄉、三義鄉、銅鑼鄉、南庄鄉等5個鄉鎮市公所辦理桐花祭系列活動，有4月19日在三義鄉五穀宮及桐花走廊舉辦的「三義緣木賞桐」、4月20日在造橋鄉公所旁停車場及口山步道的「桐花小徑漫步走讀」、4月26日在銅鑼鄉台灣客家文化館及好客公園的「好客桐花祭-花落五月雪」、5月3日於苗栗市功維敘旅客服務中心的「貓裏桐花小旅行」，及5月10日、11日在南庄遊客中心的「桐花音樂節」。

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其中，4月20日在造橋鄉公所旁停車場及口山步道舉辦「桐趣行尞苗栗」主場活動，縣府文化觀光局也安排在地客家藝文團體演出、手作體驗、小農市集及客語闖關遊戲，並邀請街頭藝人表演，用歌聲音樂引領民眾尋花賞桐，帶領民眾走入大自然山林，在音樂歌聲陪伴下，沐浴山林桐花白雪紛飛中。

縣府文觀局表示，參加苗栗桐花祭活動還有好康可以拿，主場活動當天只要在小農市集2間不同攤位不限金額消費，即可兌換限量超商現金禮券；也可在苗栗玩透透貼文上傳當天活動照片，也可兌換限量在地特色伴手禮，數量有限，送完為止。

活動詳情請至苗栗縣政府文化觀光局網站或者追蹤「苗栗玩透透」臉書粉絲專頁掌握第一手活動最新訊息。

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